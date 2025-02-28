ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, İngilizceyi ülkenin resmi dili yapacak bir başkanlık kararnamesine imza atacağı öne sürüldü. Ülke basınında yer alan haberlerde, ''Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek'' denildi.

28.02.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan etmek için hazırlıklara başladı.

Yemin ederek resmen başkanlık görevine başlamasının ardından aldığı kararlarla ve hamlelerle adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

ABD TARİHİNDE İLK

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump İngilizce'yi ülkenin resmi dili yapacak bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Ülke basınında yer alan haberlerde, "Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek" denildi.

ÜLKENİN RESMİ DİLİ YOK

50 eyaletin 32'si ve beş ABD bölgesinin tamamı, yerel düzeyde İngilizceyi resmi dil olarak kabul etse de ABD'nin federal düzeyde bir resmi dili olmadığı biliniyor.

ABD Basını: Trump, İngilizce\'yi resmi dil ilan edecek

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kara7522:
    kizildereli dilinde konussanoza kodum sarisi seni 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 ABD Basını: Trump, İngilizce’yi resmi dil ilan edecek ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek
17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
10:50 X-ray cihazları tespit edemiyor 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı
08:47 Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
08:27 Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı Türkiye’ye böyle getirildi Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
08:19 Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın, anne oldu Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne oldu
08:19 Serdar Dursun’dan İran’da penaltı krizi Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
08:06 Soylu’dan Öcalan’ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
07:50 Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 19:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.