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ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi - Son Dakika

ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi

Son Güncelleme: 23.10.2023 09:34

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına 17. günde devam ederken ABD basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. İsrail'in, Biden yönetiminin tavsiyesiyle Gazze'ye düzenlenecek kara harekatını askıya aldığına değinilen haberde "Biden yönetimi, rehine müzakereleri, Filistinlilere yardım ulaştırılması ve daha fazla sivil kaybını önlemenin yollarının belirlenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürdü" ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 17 gündür bomba yağdırırken, İsrail ordusunun bölgeye düzenleyeceğini açıkladığı kara harekatını ertelemesi ise çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi

ABD BASININDAKİ HABER BÜYÜK SES GETİRDİ

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde servis ettiği bir haberde İsrail'in Hamas'ın Gazze'ye kazdığı tüneller nedeniyle endişeli olduğu ve planları çıkarmak için zamana ihtiyaç olduğuna vurgu yaparken, ABD basınında bugün yer alan bir haber ise büyük ses getirdi.

ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi

"BİDEN YÖNETİMİ DAHA FAZLA ZAMANA İHTİYAÇ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ"

New York Times, ABD'nin İsrail'e Gazze saldırısını askıya almasını önerdiğini yazdı. Haberde "Biden yönetimi, rehine müzakereleri, Filistinlilere yardım ulaştırılması ve daha fazla sivil kaybını önlemenin yollarının belirlenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürdü" denildi.

ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi

TAVSİYEYİ SAVUNMA BAKANI İLETTİ

Gazeteye konuşan iki ABD'li yetkili, İsraillilere kara savaşını erteleme tavsiyesinin Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III aracılığıyla iletildiğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sözcüsü söz konusu iddiayı reddetti.

ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi

BLINKEN SESSİZ KALDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ise, Pazar günkü CBS News'in Face the Nation programında ABD'nin İsrail'den rehine müzakerelerine zaman tanımak için kara saldırısını ertelemesini isteyip istemediği sorulduğunda doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Ancak ABD'nin işgal konusunda İsraillilere tavsiyelerde bulunduğunu vurguladı.

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Son Dakika Dünya ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi - Son Dakika
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