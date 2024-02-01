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ABD basınında dikkat çeken Orta Doğu analizi! "Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir" - Son Dakika
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Dünya

ABD basınında dikkat çeken Orta Doğu analizi! "Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir"

ABD basınında dikkat çeken Orta Doğu analizi! "Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir"

Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.

01.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:13
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İsrail'in 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Türkiye ise krizin en başından bu yana yapıcı ve arabulucu rolüyle bölgede baş aktörler arasında yer aldı. Türkiye'nin diplomasi hamleleri ise ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer buldu. Orta Doğu'daki gerilimi konu edinen dergi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken analizlere yer verdi.

ABD'li Foreign Affairs dergisi, İsrail-Hamas geriliminin devam ettiği şu günlerde, Orta Doğu analizinde dikkat çeken Türkiye yorumlarına yer verdi. Dergi, bölgede dengelerin değiştiğini ve Türkiye'nin Orta Doğu'da güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğunu yazdı.

ABD basınında dikkat çeken analiz! 'Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir'

"ABD'NİN ETKİSİ BİTTİ, TÜRKİYE'NİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Dergi, "Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir" başlıklı analizinde, bölgede ABD varlığının yavaş yavaş sona erdiğini vurgulayarak, "ABD'nin uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz. Bölgesel güçlerin, özellikle de Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra savaşın başlangıcından bu yana koordinasyon sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE'nin ileriye doğru kolektif bir yol belirlemek için acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD basınında dikkat çeken analiz! 'Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir'

"TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE"

Türkiye'nin Rusya- Ukrayna arasındaki süregelen savaşta da diplomatik çabalarına vurgu yapılan analizde, "Türkiye, bölgedeki devletlerin Filistin'in güvenliğini ve yönetimini koruduğu ve desteklediği; ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e güvenlik garantileri sağladığı çok ülkeli garantör sistemi kavramını gündeme getirdi." yorumuna yer verdi.

ABD basınında dikkat çeken analiz! 'Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir'

"TÜRKİYE, 'YENİDEN BAŞLATMA' ANINI YAKALAMALI"

Orta Doğu'da uzlaşının uzak olmadığını ifade eden dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğini yazarak, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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    Yorumlar (1)

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Son Dakika Dünya ABD basınında dikkat çeken Orta Doğu analizi! 'Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir' - Son Dakika


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