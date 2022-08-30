ABD basınından olay iddia: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ama ilk test sonuçları olumsuz çıktı - Son Dakika
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ABD basınından olay iddia: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ama ilk test sonuçları olumsuz çıktı

30.08.2022 14:56
ABD basınından olay iddia: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ama ilk test sonuçları olumsuz çıktı

İran'ın, Rusya'ya 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları gönderdiği ve Rusların SİHA'lara yapılan ilk teknik testlerden memnun olmadığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesi ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiğini yazdı.

İLK SEVKİYAT

Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını (İHA) kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

TESTLERDE CİDDİ TEKNİK SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI

İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya ulaştıktan sonra ilk teknik testlerinin yapıldığını ancak testlerin ciddi teknik sorunlarla gölgelendiğini belirten Batılı bir istihbarat yetkilisi, "Sistemde bir kaç hata vardı. Ruslar tatmin olmadı." ifadelerini kullandı. Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

ABD basınından olay iddia: İran, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere çok sayıda SİHA teslim etti

"ASKERİ HAREKATTA ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK"

Batılı yetkililer, bin 500 ila 2 bin askeri gözetleme İHA'larına sahip olan Rusya'nın, "düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri tam olarak vurabilecek" türden nispeten az sayıda saldırı uçağına sahip olduğunu ve İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında önemli bir boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

GÜVENLİK DANIŞMANI AÇIKLAMIŞTI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD basınından olay iddia: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ama ilk test sonuçları olumsuz çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD basınından olay iddia: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ama ilk test sonuçları olumsuz çıktı - Son Dakika
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