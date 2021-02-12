ABD Başkanı Biden'dan 2022'ye kadar maske takın tavsiyesi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan 2022'ye kadar maske takın tavsiyesi

ABD Başkanı Biden'dan 2022'ye kadar maske takın tavsiyesi

12.02.2021 20:33

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin hala koronavirüs (Covid-19) salgınının pençesinde olduğunu ifade ederek, 2022'ye kadar maske takmanın çok sayıda hayat kurtaracağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin hala koronavirüs (Covid-19) salgınının pençesinde olduğunu ifade ederek, 2022'ye kadar maske takmanın çok sayıda hayat kurtaracağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, maske takmanın önemine vurgu yaparak ülkesinin hala koronavirüs salgınının pençesinde olduğunu belirtti ve 2022'ye kadar maske takmanın çok sayıda hayat kurtaracağını belirtti. Biden, yaza kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olacaklarını duyurdu. Biden, "2021 Ocak, yaşadığımız en ölümcül aydı. 100 bin vatandaşımızı kaybettik. Önümüzdeki ay 500 bin ölüyü geçme yolundayız. Ortaya çıkan yeni türler muazzam zorluklar yaratıyor ve maske takmak hala hayat kurtarmak için yapılacak en kolay şey. Ama herkesin maske takmasına ihtiyacımız var" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'dan 2022'ye kadar maske takın tavsiyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan 2022'ye kadar maske takın tavsiyesi - Son Dakika
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