Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken dünyanın beklediği haber savaşın 47. gününde geldi. İsrail ile Hamas, 4 günlük geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varırken, anlaşma kapsamında 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek.
İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes ve esir takası anlaşması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD Başkanı Joe Biden da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
İsrail-Hamas anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Biden, tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar gerekli adımları atmaya devam edeceğine söz verdi.
Biden, Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al-Thani'ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye 'bu anlaşmaya varılmasındaki kritik liderlikleri ve ortaklıkları' için teşekkür etti.
Anlaşmanın bütünüyle yerine getirilmesini sağlamak için liderlerin her biriyle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Biden, "Bu anlaşmanın tüm yönlerinin tam olarak uygulanması önemlidir" dedi.
Son Dakika › Dünya › Biden'dan İsrail-Hamas anlaşması için ilk yorum: Tüm rehineler bırakılana kadar çalışacağım - Son Dakika