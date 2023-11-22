Biden'dan İsrail-Hamas anlaşması için ilk yorum: Tüm rehineler bırakılana kadar çalışacağım

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken dünyanın beklediği haber savaşın 47. gününde geldi. İsrail ile Hamas, 4 günlük geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varırken, anlaşma kapsamında 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes ve esir takası anlaşması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD Başkanı Joe Biden da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"TÜM REHİNELER BIRAKILANA KADAR ÇALIŞACAĞIM"

İsrail-Hamas anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Biden, tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar gerekli adımları atmaya devam edeceğine söz verdi.

LİDERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Biden, Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al-Thani'ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye 'bu anlaşmaya varılmasındaki kritik liderlikleri ve ortaklıkları' için teşekkür etti.

"ANLAŞMANIN TAM OLARAK UYGULANMASI ÖNEMLİ"

Anlaşmanın bütünüyle yerine getirilmesini sağlamak için liderlerin her biriyle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Biden, "Bu anlaşmanın tüm yönlerinin tam olarak uygulanması önemlidir" dedi.