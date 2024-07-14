ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek

Geniş Video İzle

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir açıklama geldi. Talimat verdiğini belirten Biden, "Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Gizli servis ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğinin sağlanması için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istedim. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim yarından itibaren." dedi.

14.07.2024 21:35  Güncelleme: 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili gizli servise talimat verdi. Biden, "Soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Gizli servis ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğinin sağlanması için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istedim. Güvenlik önlemleri gözden geçirilecek. Ulus olarak birleşmeliyiz, birlik olmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'dan 'Trump' açıklaması: Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz

"BU TÜR BİR SALDIRIYA KESİNLİKLE ABD'DE YER YOK"

Soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğünü söyleyen Biden, "Bu tür bir saldırıya kesinlikle ABD'de yer yok. Bu bizim bütün değerlerimize aykırı. Bunun yaşanmasına izin veremeyiz. Görüş ayrılıkları yaşayabiliriz ama ABD olduğumuzu unutmayacağız. Olayla ilgili brifing aldık. Henüz erken aşamadayız. Saldırının amacını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SALDIRGANI BİLİYORUZ AMA SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Biden, konuşmanın devamında "Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Güvenlik önlemleri gözden geçirilecek. Ulus olarak birleşmeliyiz, birlik olmalıyız." mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Biden'dan 'Trump' açıklaması: Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

ABD Başkanı Biden, "Gizli servis ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğinin sağlanması için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istedim. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim yarından itibaren." dedi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

ABD Başkanı Biden\'dan Trump\'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat: seni ancak kara toprak parklar 4 1 Yanıtla
    Murat: benim yazıma bir kişi beğenmemiş hayırdır baydın amcan mı oluyor ne zoruna gitti? 1 2
  • Osman Koca: ölmüş haberi yok 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Baya düzgün konuştu baydın şarjı tam dolu gibi 2 0 Yanıtla

22:03 EURO 2024 finali canlı anlatım İspanya-İngiltere maçında tempo yüksek EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya-İngiltere maçında tempo yüksek
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 22:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement