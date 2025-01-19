Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı - Son Dakika
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Dünya

Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı

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Yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de sağlanan ateşkese yönelik, ''15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı'' dedi.

19.01.2025 19:04  Güncelleme: 19:33
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Yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devredecek olan ABD Başkan Joe Biden, son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ATEŞKES BİZİM DESTEĞİMİZLE SAĞLANDI"

"Uzun süredir müzakerelerin ardından esir takası başladı. 15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Gazze'de büyük bir yıkım var. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık.

"BÖLGEDE ÜLKELER DAHA SAĞLIKLI BİR GELECEĞİN YOLUNU ARIYOR"

İsrail- Lübnan arasında yaptığımız çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladık. Bugün İran çok zayıf durumda. Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esad ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğin yolunu arıyor.

"BU NOKTAYA ÇOK ZOR ULAŞTIK"

Bizim önümüzde de çok büyük engeller vardı ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek."

Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • okan:
    Şeref diz. adi senin yüzünden başladı devam etti işte Amerika’yı çok sevenler görsün önce savaşı yaptırır sonra barış yaptırıp kendini iyi göstermeye çalıştırıyor karaktersizler 41 0 Yanıtla
  • melih babaoglu:
    ha. sii 28 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Katılıyorum sana seninleyiz 1 19 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Türkiye Turan Ordusu ile israili vuracaktı gr korkusundan ateşkes yaptı yahudi pçleri 2 0 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ:
    kötü kadının safkan 1 numaralı çocuğu, bu zamana kadar neredeydin 1 0 Yanıtla
  • Serkan Okyay:
    şerefsiz senin yüzünden başladı 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    buda bay Kemal gibi 0 0 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    15. aydir neredeydin 0 0 Yanıtla
  • meltem11:
    hasi kome 0 0 Yanıtla
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