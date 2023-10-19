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Gazze'nin can damarı olan Refah Sınır Kapısı insani yardım için açılıyor - Son Dakika

Gazze'nin can damarı olan Refah Sınır Kapısı insani yardım için açılıyor

Son Güncelleme: 19.10.2023 00:21

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı sonrası gözler Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'na çevrilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Öte yandan 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'ye geçişine izin verilen kamyon sayısının yetersizliği ise dikkatlerden kaçmadı.

BİDEN VE SİSİ ANLAŞTI

İsrail'i ziyaret ederek Tel Aviv yönetimine bir kez daha tam destek verdiğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan ve insani yardımların geçiş güzergahı konumundaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi anlaşmaya vardığını söyledi.

SADECE 20 KAMYONUN GEÇİŞİNE İZİN VERİLECEK

Biden yaptığı açıklamada, "Sisi takdiri hak ediyor." diyerek Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verileceğini duyurdu. Öte yandan abluka altındaki kentte yaşayan insan sayısı ise 2 milyondan fazla...

GAZZE'NİN CAN DAMARI: REFAH SINIR KAPISI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız saldırılar ve bölgeye uyguladığı tam abluka sebebiyle Gazzeliler insani yardıma muhtaç duruma geldi. Bu ihtiyaç karşısında Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırılması için harekete geçildi. Mısır'da tırlara yüklenen insani yardım malzemeleri Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda, sınırın açılmasını bekliyor.

İSRAİL ORDUSUNUN İKİ KEZ HEDEFİ OLDU

Öte yandan her yeni gün bir savaş suçu daha işleyen İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Ekim'den bu yana iki kez bombaladı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Gazze'nin can damarı olan Refah Sınır Kapısı insani yardım için açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'nin can damarı olan Refah Sınır Kapısı insani yardım için açılıyor - Son Dakika
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