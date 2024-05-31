İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi

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ABD Başkanı Biden, İsrail'in Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurdu. Biden, İsrail'in ateşkes taslağının 3 aşamadan oluştuğunu belirterek ilk aşamada Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı.

31.05.2024 21:13  Güncelleme: 21:49
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ABD Başkanı Biden, Gazze'de bir türlü başlamayan ateşkesle ilgili açıklamada bulunarak İsrail'in Hamas'a yeni bir teklif sunduğunu ve teklifin 3 aşamadan oluştuğunu söyledi.

3 AŞAMALI TEKLİF

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildiren Biden "İlk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." dedi.

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

İKİNCİ AŞAMADA REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek." diye konuştu.

"BU FIRSATI KAYBEDEMEİYİZ"

İkinci aşamada tarafların anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Biden, "Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz." yorumunu yaptı ve İsrail'in "mutlak zafer" gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı.

İsrail\'den Hamas\'a yeni ateşkes teklifi

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Son Dakika Dünya İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Numin null: ?? iniz bol olsun Rabbim bizede hidayet vversin gerçek müslüman olsaydık böyle dalga gecermiydiniz müslümanlara 28 3 Yanıtla
  • Osman Koca: yazık cok yazık top gibi oynuorlar 5 0 Yanıtla

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