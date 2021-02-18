ABD Başkanı Biden, Oklahoma'da hava şartları nedeniyle 'acil durum' ilan etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Oklahoma'da hava şartları nedeniyle 'acil durum' ilan etti

18.02.2021 20:17

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden'ın Oklahoma eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden'ın Oklahoma eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden'ın Oklahoma eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan ettiğini açıkladı. FEMA'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joseph Biden, Oklahoma Eyaleti'nde bir acil durum olduğunu açıkladı ve 8 Şubat 2021'de başlayan ve devam eden şiddetli bir kış fırtınasından kaynaklanan acil durumlar nedeniyle müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdi" ifadelerine yer verildi.

ÜLKEDE 2 BİN FARKLI SICAKLIK REKORU KIRILDI

Amerikan medyasının meteoroloji birimine dayandırdığı verilerine göre, yalnızca geçen hafta 2 bin farklı sıcaklık rekoru kırıldı. Öte yandan, Dallas-Fort Worth'te 1903 yılından bu yana en soğuk gün yaşandı, sıcaklık eksi 17 dereceye kadar düştü. ABD medyası, toplam 105 milyon Amerikalı ağır kış şartları altında yaşadığını belirterek, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin ülkenin yüzde 75'inin kar altında olduğunu açıkladığını aktardı. Teksas eyaletinde ise, kar fırtınası nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.


Kaynak: DHA
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