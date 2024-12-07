ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

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ABD Başkanı Biden, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ''Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek'' ifadelerini kullandı.

07.12.2024 21:41  Güncelleme: 22:03
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Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ederken; ABD Başkanı Joe Biden'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin kritik bir açıklama geldi.

ABD, ESAD'A BİRKAÇ GÜNLÜK ÖMÜR BİÇTİ

CNN International'a konuşan bir ABD'li yetkili "ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimini, Suriyeli muhaliflerin kayda değer hızını izleyerek, Beşşar Esad rejiminin birkaç gün içinde düşme olasılığını giderek daha fazla görüyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
ABD Başkanı Joe Biden

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

ABD Başkanı Biden: Suriye\'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Erdem:
    Zaten her şey planlıydı tıkır tıkır işliyor 41 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    nerden biliyon bunak adam 33 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bop projesi hızlı bir şekilde ilerliyor demektir bu...İlerleyen zamanda sıra İranda,sonra Türkiye... 25 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Devlet Bahçeli 2 13 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücrette belirgin bir farkı olur mu hocam? Güneş de patlama olunca zam geliyor herşeye bununda bize bir faydası olur mu? 9 3 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    kimbilir 6 1 Yanıtla
  • Ali:
    ırak Afganistan'a bahanelerle girdiği gibi bu l*net abd Suriye'ye de mi girmek istiyor 5 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ABD ÎSRAÎL ÎSTEDÎ BÖYLE OLDU 0 0 Yanıtla
  • Cenk:
    BOP işliyor... Maalesef bizide bizden gozukenlerle bu filmin devamına doğru götürüyorlar.. 0 0 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Esat 1 hafta sonra esir düşecek esat rusya bile kurtaramicak 0 0 Yanıtla
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