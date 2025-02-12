ABD Başkanı Donald Trump\'tan Putin\'e telefon

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TRUMP'TAN PUTİN'E TELEFON

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı. telefon görüşmesinde kritik konu başlıkları ele alındı.

TRUMP: ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN ANLAŞTIK

Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.

"BU SAVAŞ ARTIK SONA ERMELİ"

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti. Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KREMLİN'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi." dedi.

"PUTİN, TRUMP'I MOSKOVA'YA DAVET ETTİ"

Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi. Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı." diye konuştu.

İki liderin, Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü." dedi.

PUTİN: ESKİ YÖNETİM TEMASLARI REDDETTİ

Putin, "Eski yönetim temasları reddetti ve bu bizim suçumuz değil. Mevcut ABD Başkanı ile her zaman iş odaklı ve aynı zamanda pragmatik güvene dayalı ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Eğer 2020'de Trump'ın elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna'da 2022'de başlayan kriz olmayabilirdi ve bu konuda onunla hemfikirim" açıklamasını yapmıştı.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Putin, Ukrayna ile müzakerelere de açık olduklarını ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığını ifade etmişti.

BM: RUSYA VE ABD ARASINDAKİ OLASI GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq günlük basın toplantısında, BM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD başkanı Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeleri desteklediğini söyledi. Haq, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD ve Rusya Federasyonu liderleri arasındaki her türlü görüşmeyi destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı

"ABD'DEN SİNYAL BEKLİYORUZ"

Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede Putin ile Trump arasındaki olası görüşmeye ilişkin "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." demişti.