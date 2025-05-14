ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul\'a gelmeyecek

Rus lider Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump da "İstanbul" ile ilgili kararını verdi. Trump, Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin yapıldığı İstanbul'a gelmeyecek. ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek.

14.05.2025 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilecek Ukrayna- Rusya barış müzakerelerine katılıp katılmayacağı ile ilgili sık sık farklı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu netleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Trump da kararını verdi.

TRUMP DA İSTANBUL'A GELMİYOR

Son olarak Putin'in de kendisini İstanbul'da görmek istediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İstanbul'daki zirveye katılmayacak. ABD heyetine İstanbul'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTALYA'YA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi. Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi. ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

"PUTİN ORADA OLMAMI İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçerken uçakta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık. Ben orada olmazsam Putin orada olur mu, bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

İSTANBUL'DAKİ İLK ZİRVE 2022'DE YAPILDI

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

PUTİN'DEN "İSTANBUL" ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

Donald Trump, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • atakan şimşek:
    sanki çok önemlisin gelmezsen gelme 25 5 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    putin gelmiyor zaten sen işine bak 24 3 Yanıtla
  • 1616:
    putin gelmedi oda gelmiyor....tabi bunlar dünya lideri 17 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Yine kandırıldık arkadaşlar dünya liderimiz yalnız kaldı 12 7 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Para yok ya ondan gelmiyor. Selman'ın ağız kokusunu çekmek için binlerce km gidiyor oradan buraya gelemiyor 15 2 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Dost !! Kazığı.. 3 4 Yanıtla
  • Erbil Esenli:
    Savaşlar dursunda hastalıklar bu ekonomik bozukluklar ahlaksızlık kar bitsinde gelmesse gelmeyen gelmesin ama yarın çayı kahveleri içip geriye gidicekler belliki 4 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    korkak çakma tanrı 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Erdoğan yüzünden barışta gitti vah vah akkoyunlar dünya lideri bakın 1 1 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Gelse ekimee gelmezse d..ikimee 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
09:33
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
09:33
Süper Lig’in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
Süper Lig'in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
09:29
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye’ye teşekkür etti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
09:26
Akdeniz’deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 02:58:05. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.