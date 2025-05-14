ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul\'a gelmeyecek

İstanbul'da gerçekleştirilecek Ukrayna- Rusya barış müzakerelerine katılıp katılmayacağı ile ilgili sık sık farklı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu netleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Trump da kararını verdi.

TRUMP DA İSTANBUL'A GELMİYOR

Son olarak Putin'in de kendisini İstanbul'da görmek istediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İstanbul'daki zirveye katılmayacak. ABD heyetine İstanbul'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTALYA'YA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi. Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi. ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

"PUTİN ORADA OLMAMI İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçerken uçakta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık. Ben orada olmazsam Putin orada olur mu, bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

İSTANBUL'DAKİ İLK ZİRVE 2022'DE YAPILDI

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

PUTİN'DEN "İSTANBUL" ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.