Bunama iddiaları bu sefer doğru gibi! Biden, 8 gün sonra yine aynı hareketi yaptı - Son Dakika
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Bunama iddiaları bu sefer doğru gibi! Biden, 8 gün sonra yine aynı hareketi yaptı

23.04.2022 12:10

15 Nisan tarihinde tedarik zinciri kriziyle ilgili bir konuşma sonrası boşlukla tokalaşan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüleri gündem olmuştu. Aradan 8 gün geçmişken Başkan Biden katıldığı bir etkinlik sonrası tekrar boşlukla tokalaştı. Biden'ın o anları etkinlikte bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Biden'ın tokalaşma görüntülerini bunama olarak yorumladı.

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından boşlukla tokalaştı. 15 Nisan tarihinde katıldığı başka bir etkinlikte ise yine boşlukla tokalaşan Biden'ın bu durumu akıllara "Sağlık problemleri mi yaşıyor?" sorusunu getirdi.

SAHNEDE KİMSE YOKKEN YİNE ELİ HAVADA KALDI

Konuşmasını tamamladıktan sonra arkasını dönen ve boşlukla tokalaşan Biden'ın o anları sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar Biden'ın sağlık sorunları yaşadığını iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden 8 gün aradan sonra tekrar boşlukla tokalaştı

8 GÜN ÖNCE DE BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Biden, 15 Nisan tarihinde de ABD'deki tedarik zinciri kriziyle ilgili bir konuşma gerçekleştirmişti. 79 yaşındaki Biden, konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aradı ama sahnede başka kimsecikler yoktu. Şaşkın bakışlarla arkasını dönen Biden, daha sonra kürsüden ayrılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden 8 gün aradan sonra tekrar boşlukla tokalaştı

"BİDEN AİLESİNİN BAKICILARI NEREDE?"

Biden'ın görüntülerine sosyal medyadan da binlerce yorum geldi. Bazıları Biden'ın durumuyla alay edilmesini 'yaşlı istismarı' olarak değerlendirip kınarken, bazıları da Biden'ın zihinsel durumunu sorgulayan paylaşımlarda bulundu. Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon "Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum çok tuhaf bile bile onun bunadığını mı göstermek istiyorlar?" yazdı.

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ABD Basını: ABD'deki Sağlık Çalışanları Pandemi Döneminde Daha Fazla Şiddet Görüyor ABD Basını: ABD'deki Sağlık Çalışanları Pandemi Döneminde Daha Fazla Şiddet Görüyor Cnn: Kovid-19 Hala Griple Aynı Değil Cnn: Kovid-19 Hala Griple Aynı Değil

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Son Dakika Dünya Bunama iddiaları bu sefer doğru gibi! Biden, 8 gün sonra yine aynı hareketi yaptı - Son Dakika


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