Bunama iddiaları bu sefer doğru gibi! Biden, 8 gün sonra yine aynı hareketi yaptı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından boşlukla tokalaştı. 15 Nisan tarihinde katıldığı başka bir etkinlikte ise yine boşlukla tokalaşan Biden'ın bu durumu akıllara "Sağlık problemleri mi yaşıyor?" sorusunu getirdi.

SAHNEDE KİMSE YOKKEN YİNE ELİ HAVADA KALDI

Konuşmasını tamamladıktan sonra arkasını dönen ve boşlukla tokalaşan Biden'ın o anları sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar Biden'ın sağlık sorunları yaşadığını iddia etti.

8 GÜN ÖNCE DE BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Biden, 15 Nisan tarihinde de ABD'deki tedarik zinciri kriziyle ilgili bir konuşma gerçekleştirmişti. 79 yaşındaki Biden, konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aradı ama sahnede başka kimsecikler yoktu. Şaşkın bakışlarla arkasını dönen Biden, daha sonra kürsüden ayrılmıştı.

"BİDEN AİLESİNİN BAKICILARI NEREDE?"

Biden'ın görüntülerine sosyal medyadan da binlerce yorum geldi. Bazıları Biden'ın durumuyla alay edilmesini 'yaşlı istismarı' olarak değerlendirip kınarken, bazıları da Biden'ın zihinsel durumunu sorgulayan paylaşımlarda bulundu. Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon "Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum çok tuhaf bile bile onun bunadığını mı göstermek istiyorlar?" yazdı.