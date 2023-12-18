 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı

ABD Başkan Joe Biden, ABD'deki kampanya merkezinden çıkarken caddeyi kapatan bir gizli servis aracına hızla gelen otomobil çarptı. Olay anında korumalar silahları çekip aracı kuşattı. Sürücü ise güvenlik görevlilerine direnmedi.

18.12.2023 - 09:47,  Güncelleme: 10:02
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu. Korumalar anında olaya müdahale ederken aracın sürücüsü güvenlik güçlerine direnmedi. Durumun kontrol altında olduğu bildirilirken olayın nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

ARAÇ KORUMA KONVOYUNA DALDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi. ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı. Tamponu hasar gören gümüş renkli sedan, durduktan sonra güvenlik görevlileri tarafından hızla kuşatıldı. Ajanlar arabayı köşeye sıkıştırdı ve ellerini kaldıran sürücüye silah çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı

TAM ÇIKIŞA DENK GELDİ

Biden ve First Lady Jill Biden'ın, çarpışma meydana geldiğinde kampanya merkezinden yeni ayrıldıkları belirtildi. Tanıklar, olaydan sonra Jill Biden'ın da güvende olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
ABD Başkanı Joe Biden\'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
YORUMLAR

Joe Biden, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı - Son Dakika


10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10
4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler

Son Dakika
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:43:01. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement