ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek

ABD Başkanı Joe Biden\'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme ve Kamala Harris'i destekleme kararı, dünya liderlerinden destek gördü. İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Ukrayna, İsrail, Almanya ve Polonya liderleri saygılarını bildirdi. Güney Kore ve Japonya, ABD ile ittifaklarını sürdüreceklerini belirtti. Çin'den resmi açıklama gelmezken, konu Çin sosyal medyasında ilgiyle karşılandı.

22.07.2024 11:00
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, dünya liderlerinden destek mesajları geldi.

Bu, geçen hafta eski başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yaşanan ikinci büyük olaydı. Biden'ın CNN tartışmasındaki performansından sonra yarıştan çekilmesi için baskılar artmıştı.

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları Biden'ın kararına saygı duyduklarını ve liderliği için teşekkür ettiklerini belirttiler.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Biden'a ülkesinin Rusya'ya karşı savaşındaki desteği için minnettarlığını ifade etti. İsrail liderleri de Biden'ı "Yahudi halkının gerçek müttefiki" olarak tanımladılar.

Alman Şansölyesi Scholz ve Polonya Başbakanı Tusk, Biden'ın başarılarını ve zor kararlar alma yeteneğini övdüler. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Biden'ın "doğru" kararı verdiğini söyledi.

Güney Kore ve Japonya liderleri, ABD ile ittifaklarını sürdürme niyetlerini vurguladılar. Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Biden'ın kararını "gerçek bir devlet adamlığı örneği" olarak nitelendirdi.

Çin'den resmi bir açıklama gelmezken, Çin sosyal medyasında konu yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, bir kadının ABD başkanı olma ihtimalini ve Trump'ın seçim şansını tartıştılar.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına dünya liderlerinden destek - Son Dakika
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