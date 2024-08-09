ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu

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ABD Başkanı Joe Biden, Texas Rangers'ın Dünya Serisi kutlamasında kafası karışmış göründü. Etkinlik sonrası sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi. Rangers'ın atıcısı Nathan Eovaldi'ye tuhaf bir iltifatta bulundu ve kıyafetini övdü. Takım menajeri Bruce Bochy'nin dört Dünya Serisi zaferine atıfta bulunarak, 'Başka bir parmağa ihtiyacı olacak' dedi. Biden, etkinliğin sonunda hediye aldığı çizmelerle ilgili 'bana iki inç daha boy kazandıracak' şakasıyla gülümsedi.

09.08.2024 10:30  Güncelleme: 10:41
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ABD Başkanı Joe Biden, Texas Rangers'ın Dünya Serisi kutlamasında kafası karışmış göründü. 81 yaşındaki Biden, etkinliği bitirdikten sonra "Şimdi ne yapıyorum?" diye sordu ve sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi.

Başkan, takımdan kişiselleştirilmiş bir forma ve kovboy çizmeleri aldı. Hediyeleri alan yardımcısına şakayla "Formamı mı çalıyorsun?" dedi. Bir sunucu, Biden'a sahneden ayrılması gerektiğini hatırlatmak zorunda kaldı.

Etkinlik sırasında Biden, Rangers'ın atıcısı Nathan Eovaldi'ye tuhaf bir iltifatta bulundu ve kıyafetini övdü. Ayrıca, eşi Jill Biden'dan bahsederek Philadelphia Phillies taraftarı olduğunu söyledi ve bunu desteklemezse "yalnız uyuyacağı" şakasını yaptı.

Takım menajeri Bruce Bochy'nin dört Dünya Serisi zaferine atıfta bulunarak, "Başka bir parmağa ihtiyacı olacak" dedi. Rangers'ın Washington ile geçmiş bağlantısından da bahseden Biden, takımın dünya şampiyonu olarak başkente dönüşünü kutladı.

Etkinlik, Biden'ın hediye aldığı çizmelerle ilgili "bana iki inç daha boy kazandıracak" şakasıyla sona erdi.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve 'şimdi ne yapıyorum?' diye sordu
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve 'şimdi ne yapıyorum?' diye sordu
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve 'şimdi ne yapıyorum?' diye sordu
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve \'\'şimdi ne yapıyorum?\'\' diye sordu

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Alucralı: Kukla 11 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Git iki rekat namaz kıl bari 6 0 Yanıtla
  • Mehmet öz: ??? ???? ???? 2 0 Yanıtla
  • Emin ÖZMEN: Ülke yönetimleri hep bu tarz insanlarda Daha salondan çıkmak için ne yapacağını soran beyin ülke yönetirken kimlere neler soruyor kimlerle ülke yönetiyor 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu - Son Dakika
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