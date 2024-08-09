ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve \'\'şimdi ne yapıyorum?\'\' diye sordu

Dünya

5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Texas Rangers'ın Dünya Serisi kutlamasında kafası karışmış göründü. 81 yaşındaki Biden, etkinliği bitirdikten sonra "Şimdi ne yapıyorum?" diye sordu ve sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi.

Başkan, takımdan kişiselleştirilmiş bir forma ve kovboy çizmeleri aldı. Hediyeleri alan yardımcısına şakayla "Formamı mı çalıyorsun?" dedi. Bir sunucu, Biden'a sahneden ayrılması gerektiğini hatırlatmak zorunda kaldı.

Etkinlik sırasında Biden, Rangers'ın atıcısı Nathan Eovaldi'ye tuhaf bir iltifatta bulundu ve kıyafetini övdü. Ayrıca, eşi Jill Biden'dan bahsederek Philadelphia Phillies taraftarı olduğunu söyledi ve bunu desteklemezse "yalnız uyuyacağı" şakasını yaptı.

Takım menajeri Bruce Bochy'nin dört Dünya Serisi zaferine atıfta bulunarak, "Başka bir parmağa ihtiyacı olacak" dedi. Rangers'ın Washington ile geçmiş bağlantısından da bahseden Biden, takımın dünya şampiyonu olarak başkente dönüşünü kutladı.

Etkinlik, Biden'ın hediye aldığı çizmelerle ilgili "bana iki inç daha boy kazandıracak" şakasıyla sona erdi.