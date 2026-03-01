ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü - Son Dakika
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü

ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
01.03.2026 00:43  Güncelleme: 00:54
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'le ilgili yeni açıklama yaptı. Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." dedi.

Ölüp ölmediği merak konusu olan İran dini lideri Hamaney'le ilgili açıklama yapan Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadelerini kullandı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda en merak edilen isim İran dini lideri Ali Hamaney oldu. İsrail Hamaney'in öldürüldüğünü iddia ederken İran bunu yalanladı.

TRUMP: TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ OLAN HAMANEY ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise bir açıklama daha geldi. Trump, Hamaney'in öldüğünü söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan tüm Büyük Amerikalılar ve Dünyanın birçok Ülkesinden insanlar için bir Adalettir. İstihbaratımızdan ve Son Derece Gelişmiş Takip Sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışarak ne onun ne de beraberinde öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu.

"BİZDEN DOKUNULMAZLIK BEKLİYORLAR"

Bu, İran halkının ülkelerini geri almaları için tek ve en büyük şanstır. Birçok Devrim Muhafızı (DMO), Ordu ve diğer Güvenlik ve Polis Kuvvetlerinin artık savaşmak istemediğini ve bizden Dokunulmazlık beklediğini duyuyoruz. Dün gece söylediğim gibi: "Şimdi Dokunulmazlık alabilirler, sonra sadece Ölüm alırlar!" Umuyoruz ki DMO ve Polis, İranlı Yurtseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve Ülkeyi hak ettiği Büyük seviyeye geri getirmek için bir birim olarak birlikte çalışacaktır.

"ÜLKE BİR GÜN İÇİNDE YERLE BİR EDİLDİ"

Bu süreç yakında başlamalıdır; çünkü sadece Hamaney'in ölümüyle değil, Ülke sadece bir gün içinde çok büyük ölçüde tahrip edilmiş, hatta yerle bir edilmiştir. Bununla birlikte, ağır ve nokta atışı bombardımanlar hafta boyunca veya Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada barış hedefimize ulaşmak için gerekli olduğu sürece kesintisiz devam edecektir! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Donald Trump, Ali Hamaney, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

