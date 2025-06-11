ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş

ABD Başkanı Trump: Elon Musk\'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
11.06.2025 18:29
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ABD Başkanı Donald Trump, vergi kesintisi tasarısı nedeniyle sert tartışma yaşadığı Elon Musk'ın, "Pişmanım. Çok ileri gittim." açıklamasına yanıt verdi. Trump, " Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapmasını çok hoş buluyorum." ifadelerini kullandı.

Vergi kesintisi tasarısı tartışmasında sert eleştiriler yönelttiği ABD Başkanı Trump'a demediğini bırakmayan milyarder iş insanı Elon Musk geri adım attı. Elon Musk, Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu söyledi.

MUSK: PİŞMANIM, FAZLA İLERİ GİTTİM

Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum" ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

TRUMP: MUSK'IN AÇIKLAMASI ÇOK HOŞ

Musk'ın açıklamasına ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Trump yaptığı açıklamada, " Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapmasını çok hoş buluyorum." dedi.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİ"

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı. Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

EPSTEIN İDDİASI BOMBA ETKİSİ YARATTI

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

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    Yorumlar (3)

  • Ramazan Karakuş:
    Çifte kumrular gibi 3 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Admin babam bnm en büyük onurum gururum dostum Kaan Uçağım nerede ? Neden sildin :( 1 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    İŞİN İCİNDE PARA OLUNCA KİBİR VE EGONUN ÖNÜNE GEÇMESİ KAÇINILMAZDİR 1 0 Yanıtla
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