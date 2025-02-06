Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek - Son Dakika
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Dünya

Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

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Beyaz Saray'da yaptığı "Gazze'yi devralacağız" açıklamasıyla infial yaratan ABD Başkanı Donald Trump ısrarından vazgeçmiyor. Trump bugün yaptığı açıklamada "İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek. ABD inşa çalışmalarını yavaşça ve dikkatlice yapacak" ifadelerini kullandı.

06.02.2025 14:39
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında " Gazze'yi devralacağız" tehdidi savuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çıkışı kamuoyunda infiale neden olmuştu.

GERİ ADIM ATMIYOR

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkenin tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın ise konuyla ilgili geri adım atmaya pek niyeti yok gibi.

"ABD İNŞA ÇALIŞMALARINI DİKKATLİCE YAPACAK"

Bugün Gazze'ye çökme planının detaylarını açıklayan Trump "İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek. ABD inşa çalışmalarını yavaşça ve dikkatlice yapacak" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLER DAHA GÜVENLİ BİR YERE YERLEŞTİRİLECEK"

Trump açıklamasının devamında, Gazze için "ABD'nin askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" ifadelerini kaydederken Gazze'den çıkarılan Filistinlilerin de daha güvenli bir yere yerleştirileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Trump'ın Gazze'ye çökme planına Türkiye adına ilk tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelmişti. Bakan Fidan, Trump'ın planı için "Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi zaten bu nedenden başladı. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya açılamaz" demişti.

Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze\'yi ABD\'ye devredecek

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Son Dakika Dünya Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Ahmet Bağcı:
    Allahın gazabı üzerine olsun Trump! 433 4 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Babasının malı sanki olaya bak :) 418 9 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Siz hiç bir Amerikalıdan bizim ne işimiz var Filistin’de dediğini duydunuz mu biz de Öyle diyen fosillerden bolca var 406 15 Yanıtla
  • RÜSTEM PEHLİVAN:
    Oldu, başka emriniz... İnşaAllah hakettiğinizi yüce yaradan size yaşatır. 381 6 Yanıtla
    erol damar:
    Amin inşallah 0 0
    Apple User:
    Keşke, Allah zamanında zalimleri cezalandırsaydı dünya şuan böyle bir yer olmazdı… 0 0
  • Serkan Acar:
    ERDOĞAN IN SURİYE DEKİ BAŞARISINI GÖRMEZDEN GELEN LAİK FOSİLLER AMERİKAN BAŞKANI TRUMP A METHİYELER DİZİYORLAR DEMEKKİ TÜRK VE MİLLİ OLMAK HERKESE NASİP OLMUYORMUŞ 370 6 Yanıtla
    Apple User:
    akıl yoksunu 0 0
  • Serkan Acar:
    Ne kadarda Trump’ın yalaması varmış 358 8 Yanıtla
  • hakan çakmak:
    Anca rüyanızda olur 325 9 Yanıtla
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