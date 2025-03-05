Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor - Son Dakika
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Dünya

Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını yaptı. Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili konuşan Trump "Zelenski'den mektup aldım masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor. Bölgedeki akan kan bir an önce durmalı" dedi.

05.03.2025 06:57
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk konuşmasını Temsilciler Meclisi salonunda yaptı. Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşanırken Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

TRUMP YUHALANDI

Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı. Biden yönetiminden enkaz devraldıklarını belirten Trump, "Enerji fiyatalrını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü." dedi.

Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldığını belirten Trump, "Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır." diye konuştu.

ALTIN KART UYGULAMASI

Trump, Altın Kart uygulamasıyla birlikte 5 milyon dolarlık iş kuranların ABD vatandaşı olacağını açıkladı.

"ÇİP ÜRETİMİ İÇİN FABRİKA KURACAĞIZ"

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak. Tayvan 160 milyar dolarluk ABD'de çip üretemi için fabrika kuracağını açıkladı.

POLİS ÖLDÜRENLERE İDAM CEZASI GELİYOR

Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım. Altın Kubbe savunma sistemi için Kongre'den bütçe istiyorum. Savunmamız için bu çok önemli.

Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

"GRÖNLAND BİZE KATILMAK İSTERSE SEVE SEVE KABUL EDERİZ"

Panama Kanalı'nı yeniden alacağız. Panama Kanalı Amerikalılar tarafından Amerikalılar için inşa edilmişti. 38 bin Amerikan işçisi hayatını kaybetti. Tarihimizdeki en pahalı projeydi. Biz bunu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz. Grönland çok küçük bir nüfus ve son derece büyük bir toprak parçası. Grönland bizim için önemli. Bize katılmak isterse seve seve kabul ederiz.

"YÜZ MİLYARLARCA DOLAR HARCADIK AMA BİR İŞE YARAMADI"

Ukrayna ve Rusya ile yaşananlarla ilgili konuşuluyor. Orada da savaşı durdurmak için çalışıyorum. ABD Ukrayna'nın savunmasına yüz milyarlarca dolar destek gönderdi. Biz 350 milyar dolar harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır."

Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

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Son Dakika Dünya Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan:
    Açık açık itiraf ediyor, Ukrayna ya milyarlarca dolar verdik işe yaramadı diyor. Derdinin Ukrayna değil Rusya ya darbe vurup onu zayıflatmak olduğunu ve Avrupa yıda Rusya ya düşman etmek olduğunu itiraf ediyor Turp bey. 25 3 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    yani Ukrayna’ya çöktük rusya ile aramızda pay ettik Rusya toprağını biz madenlerini alacaz. böyle insanları birbirine öldürterek bi yere varamadık. diyor 23 1 Yanıtla
  • akil:
    Ukranya paylaşıldı ! Zelenskiy zaten onların adamı , olan Ukranya ve halkına oldu 15 0 Yanıtla
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