ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine katılmayan ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, "Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim. Umarım ateşkes olur." dedi.

17.05.2025 18:06
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için Türkiye'de barış masası kuruldu. İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen barış müzakerelerinde Rusya ve Ukrayna heyetleri anlaşmaya varamadı.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

İstanbul zirvesine katılmayan Trump'tan ise yeni açıklama geldi. Trump, "Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim. Umarım ateşkes olur." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyerek bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Ancak heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Sarı:
    hay papaz oğlu papaz pis mikser bir görüşün de bitsin kabak tadı verdi artık 3 1 Yanıtla
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