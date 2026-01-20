Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı - Son Dakika
Dünya

Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Trump: Suriye hükümeti, YPG\'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ\'lı mahkumları yakaladı
20.01.2026 20:52  Güncelleme: 20:56
ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün YPG terör örgütünün Suriye'deki hapishaneden serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerle ilgili açıklama yaptı. Trump, "Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti, tüm mahkumları yakaladı." ifadesini kullandı.

TRUMP: SURİYE'DE SERBEST BIRAKILAN TÜM DEAŞ'LI TERÖRİSTLER YAKALANDI

Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlatan Trump, Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti. Trump, Macron ile yazışmalarını kamuoyuna açıklamasının nedeni olarak Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı Avrupa kökenli DEAŞ mahkumları olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, Macron ve Rutte ile Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu." değerlendirmesini yaptı.

Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullandı.

120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti. Açıklamada, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 250500 250500:
    Yürü be Sarı reis sende anladın ne olduğunu Türkiyenin ayak seslerini duyuyorsun 48 24 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sattığı gazdan belli neyi duyduğu 21 6
  • Apple User Apple User:
    tek amaç İsrail’e alan açmak İsrail’i kollamak Erdoğan destek verip dursun 14 8 Yanıtla
  • Ergün Karataş Ergün Karataş:
    Bu sarı çiyan İsrail'i Türkiye ye komşu Yaptı Her şey İsrail'in istediği gibi gidiyor Türkiye de farkında olmadan Amerika ya yardım ediyor sonumuz ne olacak hep birlikte göreceğiz 9 5 Yanıtla
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    İsrail'in sonu olacak yolun sonu o 5 5
  • Omer Zeroglu Omer Zeroglu:
    ABD ve İsrail'e hizmet etmeyen kalmadi 7 0 Yanıtla
