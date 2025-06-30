ABD Başkanı Trump\'tan Japonya\'ya tarife tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

"ONLARA SADECE BİR MEKTUP GÖNDERECEĞİZ"

Kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydederek, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

TARİFE ORANLARINI ÜLKELER BİLDİRECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti. ABD Başkanı, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.