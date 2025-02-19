ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

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ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i seçime gitmemiş bir diktatör olarak nitelendireyerek; Zelenskiy'in ülkesini kaybedeceğini söyledi.

19.02.2025 19:27  Güncelleme: 19:49
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenskiy elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" açıklamasında bulundu.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama yapan Trump, Vladimir Zelenskiy'e yönelik "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi.

ABD ve kendisi olmadan Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıramayacağını belirten Trump, "ABD, Avrupa'dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı. Avrupa'nın parası garanti altındayken, ABD hiçbir şey geri alamayacak" şeklinde konuştu.

"TEK BECERESİ BİDEN'I PARMAĞINDA OYNATMAK"

Ukrayna'ya yaptığı yardımları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da hedef alan Trump, "Uykucu Joe Biden, bu savaşın Avrupa için çok daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmedi? Sonuçta, aramızda büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik Zelenskiy, gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçime gitmeyi reddediyor, Ukrayna anketlerinde desteği çok düşük ve tek becerisi Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu" diye konuştu.

"SEÇİLMİŞ BİR DİKTATÖR"

Zelenskiy'i seçime gitmediği için bir diktatör olarak nitelendiren Trump, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Bu arada biz, Rusya ile savaşı sonlandırmak için başarılı şekilde müzakereler yürütüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi bunu sadece Trump ve Trump yönetimi başarabilir. Biden, hiç denemedi, Avrupa barışı getiremedi, Zelenskiy ise muhtemelen 'yağlı kazanın' devam etmesini istiyor. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü. Ve bu böyle sürüp gidiyor" dedi.

RUSYA İLE GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN GELDİ

Trump gündem yaratacak çıkışının ABD ve Rus heyetlerinin Riyad'da görüşmesinin ardından gelmesi de dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump\'tan Zelenski\'ye \'diktatör\' suçlaması

Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • zafer yimsel:
    Bu Tramp dünyayı uçuruma sürükler. Demedi deme İbrahim. 91 22 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    neyin uçurumu ? Adam barış diyor savaş bitsin diyor sen nerenle dinliyorsun? orası karışık 0 4
  • Abdul Mecit el sabah:
    Ukranya’nın komedi kukla Başbakanı koltuktan indirilmeli. Hemen seçime gidilmeli yeni hükümet ile barış saplanmalı. İki kardeş ülkeyi birbirine kırdıran kukla Zeleski evine göndermeli. 65 20 Yanıtla
  • Yigit Köse:
    Ülkedeki değerli madenleri vermeyi kabul etmediği için ABD tarafından başa getirilen bir lider daha diktatör suçlaması ile tarihin sahnesine gömülme aşamasında. Ne kadar bildiğimiz bir tarihi senaryo. 73 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ukrayna yı savaşa sürükleyen sizlerin Nato sevdası . Rusya kabul eder mi ,Nato ile sınır olmayı . Tramp masal okuyor , Ukrayna nın sahip olduğu "Nadir toprak elementi" ni istememiş sanki . 67 6 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Şaban inçe, Rusya durduk yerde 17 kere Türkiye ye saldırdı ve Savaşı kazandı. Bu arada NATO ya gire bilelim diye bnm Dayım da Kore'de Savaştı. Ve bn NATO ya gire bilelim diye Kore'de savaşmış bir Askerin yiğeni olarak, kanımın son damlasına kadar R.T.Erdoğan ve AKP yandaşıyım. 29 22 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne diyo bu sarı fini gene fazla kaçırmış 36 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu turp yine bir işler çeviriyor, yakında kokusu çıkar. 31 2 Yanıtla
  • Can dostum:
    Zelensky Ağlıyor Zaten Türkiye ye Sığınıyor 20 8 Yanıtla
  • Barbaros:
    zaten belliydi, çünkü madenleri vermedi Zelenskiy tramp şimdi onu şutlar başından beri zaten belliydi 17 0 Yanıtla
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