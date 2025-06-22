ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

ABD Başkanı Trump\'tan İran\'a: Ya barış ya felaket
22.06.2025 21:16
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ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Donald Trump yeni açıklama yaptı. Trump, "İran'ın elinden bombayı aldık. İran binlerce ABD'liyi öldürmüştü. Tarihi bir zafer elde ettik. Vurmasak İran nükleeri kullanırdı. Gerçekten çok özel bir operasyondu." dedi. İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Ya barış ya felaket" sözleriyle tehdit etti.

Her geçen gün şiddetlenen İran ve İsrail arasındaki savaşta korkulan oldu. ABD, İran'a saldırdı. İran'ın Fordo dahil 3 nükleer tesisi 30 Tomahawk füzesiyle hedef alınırken, İran diplomasi yollarının kapandığını, ABD'nin saldırılarına cevap vereceklerini söyledi.

TRUMP: İRAN'IN ELİNDEN BOMBAYI ALDIK"

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise yeni açıklama geldi. Trump, İran'da gerçekleştirdikleri saldırıyı "tarihi zafer" olarak nitelendirdi. Trump, "İran'ın elinden bombayı aldık. İran binlerce ABD'liyi öldürmüştü. Tarihi bir zafer elde ettik. Vurmasak İran nükleeri kullanırdı. Gerçekten çok özel bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

"YA BARIŞ YA FELAKET"

Ayrıca Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. İran'ın saldırılara cevap vermemesi gerektiğini söyleyen Trump, "Ya barış ya felaket" sözleriyle tehdit etti. ifadelerini kullandı.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI

Öte yandan saldırıdan saatler sonra kurmaylarıyla birlikte kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump Ulusa Seleniş konuşması yaptı. Trump, İran'ın nükleer tesislerini vurma amaçlarının İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak olduğunu savundu.

"BARIŞ OLMAZSA DİĞER HEDEFLERE YÖNELECEĞİZ"

Trump konuşmasına şöyle devam etti; "ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan. Bu gece dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu söyleyebilirim. İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi. Ortadoğu'nun zorbası İran şimdi barış yapmak zorunda.

İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak. İran 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm' diyordu. Uzun zaman önce buna izin vermeyeceğime karar verdim. Başbakan Bibi Netanyahu'ya teşekkür etmek ve onu tebrik etmek istiyorum. İsrail'e yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmak için uzun bir yok kat ettik.

"TRAJEDİ YAŞANACAK"

İran'da ya barış olacak, ya da son 8 günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak. Unutmayın daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz.

"TANRI ORTA DOĞU'YU KORUSUN"

Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok. Tanrı'yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun."

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Can Gönül:
    hadi ordan bi tarafımın kenarı... burnunuzu soktuğunuz her yerde kaos çıkardınız sonra da barış getirdik diye çekip gittiniz.. arkanızda hiç bir zaman ne barış,ne yeniden yapilanacak ülke ne de insan bıraktınız... kahrolsun ABD ve tramp....?????? 445 12 Yanıtla
  • Murat Açıkgöz:
    piç 344 12 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    çocuk gibi bir şeytan. komedi valla. 257 9 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    Belki de babayı aldınız 228 10 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    bşonı almışsındır ?????????? 110 8 Yanıtla
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