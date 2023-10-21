 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılıyor - Son Dakika

ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılıyor

Son Güncelleme: 21.10.2023 10:02

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Refah Sınır Kapısı, yerel saat ile saat: 10.00'da açılacak. Kapının açılmasıyla gönderilen yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Refah Sınır Kapısı, yerel saat ile saat: 10.00'da açılacak. Sınır kapısının açılmasıyla birlikte, gönderilen yardımlar Gazze halkına ulaştırılacak.

KOCA ŞEHRİ ENKAZA ÇEVİRDİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 4 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

TAM ABLUKA UYGULANIYOR

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, ihtiyaçların karşılanmasına da müsaade etmedi. Gazze'ye su, yakıt ve elektrik vermeyen İsrail; gönderilen yardımların da Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan girmesine müsaade etmedi. Dünyayla tek bağlantısı bu sınır kapısı olan Gazze halkı ise ölüme terk edildi.

ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılıyor
Onlarca kamyon sınırda Gazze'ye yardım götürebilmek için günlerdir bekliyor

BUGÜN AÇILIYOR

Dünya liderleri Gazze'ye yardımların girmesi için çaba gösterirken; İsrail'deki ABD Büyükelçiliği sınır kapısının saat. 10.00'da açılacağına dair bilgi aldıklarını paylaştı. Açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır'a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır'daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı. Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

İsrail, Mısır, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:12 ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılıyor
08:35 Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı! Ölü ve yaralılar var
07:51 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 binden fazla bina yerle bir edildi
07:32 Bakan Fidan: Filistin'de barış olmazsa bölgede kalıcı bir savaş bizi bekliyor
07:07 Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
01:25 ABD-AB Zirvesi'nden İsrail'e tam destek! Putin'e ise tepkililer
00:20 Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kızı İsrail'e ulaştı
00:05 Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu
00:02 İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
23:50 Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'le ilgili kan donduran planlarını bir bir anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 10:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement