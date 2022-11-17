Yanlıştan dönmüyor! Gizlice yaptığı ek iş ortaya çıkınca kiliseden kovuldu - Son Dakika
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Yanlıştan dönmüyor! Gizlice yaptığı ek iş ortaya çıkınca kiliseden kovuldu

17.11.2022 09:45

ABD California'da yaşayan Holly Jane isimli kadın, Onlyfans sitesinden hayranlarına açık içerikler paylaşarak kısa süre içinde büyük paralar kazandı. Fakat yaptığı bu ek iş ortaya çıkınca kilisenin baş psikoposu tarafından kiliseden uzaklaştırıldı.

Kilise kurallarına göre alkol içmesi ve evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi yasak olmasına rağmen Holly, hayranlarına cinsel içerikli görüntüler paylaşmanın yanlış bir şey olmadığını söyledi.

YANLIŞTAN DÖNMESİ İÇİN DEFALARCA UYARILDI

Genellikle evli erkekler ile mesajlaşan ve onlara müstehcen pozlarını sattığını söyleyen Holly, psikoposun evine gelerek kendisine yaptıklarının yanlış olduğunu ve bir an önce bu davranışından vazgeçmesi gerektiği konusunda uyardığını belirtti.

Yanlıştan dönmüyor! Gizlice yaptığı ek iş ortaya çıkınca kiliseden kovuldu

ÇOCUKLARININ KİLİSEDEN UZAKLAŞMASINI İSTEMİYOR

Fakat psikopos ve diğer kilise yöneticilerinin uyarıların dikkate almayınca kiliseye girmesi yasaklandı. Yaptığı işin yanlış olmadığını söyleyen Holly, tek korkusunun çocuklarının da kiliseden uzaklaştırılmak olduğunu dile getirdi.Kilise kurallarına göre, kilise üyeleri arasında kimse evlilik dışı ilişkiye giremez. Girenler ceza olarak kiliseden uzaklaştırılıyor.

Yanlıştan dönmüyor! Gizlice yaptığı ek iş ortaya çıkınca kiliseden kovuldu
Yanlıştan dönmüyor! Gizlice yaptığı ek iş ortaya çıkınca kiliseden kovuldu
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yanlıştan dönmüyor! Gizlice yaptığı ek iş ortaya çıkınca kiliseden kovuldu - Son Dakika


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