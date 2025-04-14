ABD, Çin ve Rusya ilk 3\'te bile değil! İşte dünyanın en kalabalık ordusu

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) 2025 yılına ait güncel raporuna göre, dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeleri belli oldu. Liste, sadece sayısal büyüklükleri değil, aynı zamanda bu orduların stratejik önemi ve askeri kabiliyetleri açısından da dikkat çekici veriler sunuyor.

ZİRVEDE KUZEY KORE VAR

Listenin zirvesinde, 7 milyon 500 bin askerle Kuzey Kore yer aldı. Onu, 6,6 milyon askerle Güney Kore ve 5,4 milyonluk mevcuduyla Vietnam izledi. Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan (4,2 milyon), Rusya (3,2 milyon) ve Çin (3,04 milyon) takip etti. Türkiye ise 894 bin 700 askerle listenin 13. sırasında yer aldı. Bölgesel güç olma iddiasını sürdüren Türkiye, bu sıralamayla dünyanın en büyük ordularından biri olarak öne çıkıyor.

ABD 9. SIRADA YER ALDI

Listede dikkat çeken bir diğer detay ise dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip ülkesi olan ABD'nin sadece 2,1 milyon askerle 9. sırada yer alması oldu. Bu durum, modern savaş anlayışında asker sayısından çok teknolojik üstünlüğün ve profesyonel kuvvetlerin ön plana çıktığını da gözler önüne seriyor.

İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK ORDULARI