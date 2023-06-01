ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu - Son Dakika
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ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu

ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu

01.06.2023 13:19

ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu, evde babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurarak ağır yaralandı. Çocuk hayati tehlikeyi atlatamazken, tabancanın yasa dışı yollarla modifiye edilerek tam otomatik hale getirildiği tespit edildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki baba Davion Daniels, silahını evin üst katında bırakıp telefonla konuşmak için alt kata indi. Bu sırada başkalarının da bulunduğu evde silahı eline alan 4 yaşındaki kızı, kendisini başından vurdu.

TABANCA MODİFİYE İLE TAM OTOMATİK HALE GETİRİLMİŞ

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan kız çocuğu ameliyat edildi ve hayati riski atlatamadı. Olayda bir el ateş edildiği ancak tabancanın yasa dışı yollarla modifiye edilerek tam otomatik hale getirildiği kaydedildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

9 milimetrelik Glock marka dolu tabancayı yerde bıraktığını kabul eden Baba Daniels gözaltına alındı. Daniels'a, çocuklara "ikinci derece kötü muamelede bulunmak" ve "makineli tabanca bulundurma" suçlamaları yöneltildi. Gözaltındaki babanın kefalet talebi de reddedildi.

DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUK ELİNDEN YARALANMIŞTI

Grovetown kenti yetkilileri, "özellikle küçük çocukların bulunduğu ortamlarda" silahlar konusunda daha sorumlu davranılması gerektiğinin altını çizdi. Diğer yandan, Illinois eyaletinin Chicago kentinde 2 yaşındaki kız çocuğu evde bulduğu silahla kendisini elinden vurmuştu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan olmamıştı.

Kaynak: AA
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