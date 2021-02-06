ABD'de 60 yıl sonra gelen pişmanlık - Son Dakika
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ABD'de 60 yıl sonra gelen pişmanlık

ABD'de 60 yıl sonra gelen pişmanlık

06.02.2021 12:27

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 74 yaşındaki kişi, polisten çaldığı kelepçeyi 60 yıl sonra iade etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 74 yaşındaki kişi, polisten çaldığı kelepçeyi 60 yıl sonra iade etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Vista şehrinden 74 yaşındaki bir kişi, Los Angeles Polis Departmanı'na (LAPD) bir mektup gönderdi. Söz konusu kişi yazdığı mektupta, gençlik yıllarında Los Angeles'in Van Nuys bölgesinde yaşadığı sırada bir restoranda LAPD memuru ve bir kişi arasında tartışma yaşandığını ve polisin kelepçesinin yere düştüğünü ifade etti. Söz konusu kişi, yere düşen kelepçeyi aldığını söyledi. Kelepçeyi 6 ve 9 yaşındaki torunları tarafından sorulduğunu ifade eden kişi, pişmanlık duymasının ardından 60 yıldır sakladığı kelepçeyi iade etmek istediğini söyledi. Ayrıca mektupta, kelepçeyi her gördüğünde suçluluk hissettiğini belirten 74 yaşındaki kişi, mektubunu özür dileyerek bitirdi.

100 DOLAR DA BAĞIŞ YAPTI

Los Angeles Polis Departmanı'na (LAPD) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özür mektubunun içinden bir kelepçe ve 100 dolar çıktığını belirtti. Los Angeles Polis Departmanı, "Bu sıradan bir mektup değildi. Bu büyükbabadan torunlarına, yanlıştan dönmenin asla geç olmadığını ifade eden 60 yıllık bir hayat dersiydi" ifadelerine yer verdi.


- Abd
Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya ABD'de 60 yıl sonra gelen pişmanlık - Son Dakika


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