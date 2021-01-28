ABD'de tavuk çiftliğinde nitrojen sızıntısı: 6 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir tavuk çiftliğinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Gainesville ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 5'inin olay yerinde, 1'inin ise acil durum odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiyeden 5 personelin de yaralandığı aktarıldı.