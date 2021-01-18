ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasında seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni provalarının yapıldığı sırada, bina yakınlarında bulunan bir evsiz kampında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar, bölgede panik yarattı. Yangın nedeniyle Kongre binasına giriş ve çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı ve provalar durduruldu. Yangının söndürülmesini ardından çalışmalar tekrar başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Son dakika haberleri | ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu - Son Dakika

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