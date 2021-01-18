Son dakika haberleri | ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu

18.01.2021 20:16
Son dakika haberleri | ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu

Son dakika gündem haberi: ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasında Joe Biden'ın yemin töreni provasının yapıldığı sırada, bina yakınlarındaki bir evsiz kampında yangın çıkması sonucu durduruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasında Joe Biden'ın yemin töreni provasının yapıldığı sırada, bina yakınlarındaki bir evsiz kampında yangın çıkması sonucu durduruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasında seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni provalarının yapıldığı sırada, bina yakınlarında bulunan bir evsiz kampında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar, bölgede panik yarattı. Yangın nedeniyle Kongre binasına giriş ve çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı ve provalar durduruldu. Yangının söndürülmesini ardından çalışmalar tekrar başladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu - Son Dakika

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