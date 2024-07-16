Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

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Amerika'da bir plajda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir genç, aşırı samimi davranışlar sergileyen bir çifte su şişesi fırlatınca kavga çıktı.

Olay, herkese açık bir plajda meydana geldi. Paylaşılan videoda, kumların üzerinde tutkuyla öpüşen bir çift görülüyor. Etraftaki insanlar, özellikle de çocuklu aileler, bu durumdan rahatsız oldu.

ÜZERLERİNE SU DÖKTÜ

Sonunda, genç bir çocuk duruma müdahale etmeye karar verdi ve çiftin üzerine su döktü. Su dökülünce sinirlenen adam, genci tehdit etti. Ancak çevredekiler, çiftin davranışının uygunsuz olduğunu ve plajda çocukların bulunduğunu hatırlattı. Çift öpüşmeye devam edince, başka bir kişi boş su şişesini onlara fırlattı. Bu hareket sonrası kavga çıktı. Adam ayağa kalkıp şişeyi almaya çalışırken, başka bir erkek ona sert bir şekilde karşılık verdi.

VATANDAŞLAR BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Çifte, etraftaki insanlar bağırarak tepki gösterdi, tuvalete gitmelerini ve çocukların yanında böyle davranmamalarını söylediler. Bazıları çifti "eşlerini aldatmakla" suçladı, ancak kadın bunu reddetti. Bu cevap, etraftakileri daha da sinirlendirdi. Bir kadın, çiftin sadece kendilerini düşündüğünü, çocukları ve diğer insanları umursamadıklarını söyledi.

Video sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara neden oldu. Bu olay, halka açık alanlarda uygun davranış konusunu tekrar gündeme getirdi ve toplumda geniş bir tartışma başlattı.

Olay anından kareler;