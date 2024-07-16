Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Geniş Video İzle

ABD'de bir plajda aşırı samimi davranışlar sergileyen bir çifte vatandaşlar tepki gösterdi. Çocuklu ailelerin de bulunduğu plajda çiftin bu davranışlarına rahatsızlık duyan bir genç, çiftin üzerine su döktü. Bu duruma sinirlenen adam, genci tehdit etti. Çiftin öpüşmeye devam etmesi üzerine başka bir kişi boş su şişesini onlara fırlattı ve kavga çıktı.

16.07.2024 09:53  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika'da bir plajda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir genç, aşırı samimi davranışlar sergileyen bir çifte su şişesi fırlatınca kavga çıktı.

Olay, herkese açık bir plajda meydana geldi. Paylaşılan videoda, kumların üzerinde tutkuyla öpüşen bir çift görülüyor. Etraftaki insanlar, özellikle de çocuklu aileler, bu durumdan rahatsız oldu.

ÜZERLERİNE SU DÖKTÜ

Sonunda, genç bir çocuk duruma müdahale etmeye karar verdi ve çiftin üzerine su döktü. Su dökülünce sinirlenen adam, genci tehdit etti. Ancak çevredekiler, çiftin davranışının uygunsuz olduğunu ve plajda çocukların bulunduğunu hatırlattı. Çift öpüşmeye devam edince, başka bir kişi boş su şişesini onlara fırlattı. Bu hareket sonrası kavga çıktı. Adam ayağa kalkıp şişeyi almaya çalışırken, başka bir erkek ona sert bir şekilde karşılık verdi.

VATANDAŞLAR BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Çifte, etraftaki insanlar bağırarak tepki gösterdi, tuvalete gitmelerini ve çocukların yanında böyle davranmamalarını söylediler. Bazıları çifti "eşlerini aldatmakla" suçladı, ancak kadın bunu reddetti. Bu cevap, etraftakileri daha da sinirlendirdi. Bir kadın, çiftin sadece kendilerini düşündüğünü, çocukları ve diğer insanları umursamadıklarını söyledi.

Video sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara neden oldu. Bu olay, halka açık alanlarda uygun davranış konusunu tekrar gündeme getirdi ve toplumda geniş bir tartışma başlattı.

Olay anından kareler;

ABD'de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şife fırlatınca kavga çıktı
ABD'de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şife fırlatınca kavga çıktı
ABD'de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şife fırlatınca kavga çıktı
Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Çocuk, Kavga, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferdi durmuş: Çok iyi yapmışlar böyle şeylere ses çıkarmadıkça insanlar iyice azıyor 8 0 Yanıtla
  • Murat denizli: çok önemli bir haber bu şimdi napsak acaba 1 5 Yanıtla
  • yavuz d: turkiyede olsa karisilsa ozgurluk vaar derler 4 0 Yanıtla
  • Ahir zaman: Müdahale edenler yiğit insanlarmış. Yiğit , Mert insanlara hürmet ederiz ... 0 0 Yanıtla

09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement