İsrail'in Filistin karşısındaki saldırılarına dünyadan tepki yağarken, İsrail yanlılarının yaptıkları da tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak ABD'de yaşanan Filistin karşıtı bir kadının yaptığı hareket gündem oldu. Kadının bir kahve zincirinde yaptıkları cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, izleyenlerin tepkisini çekti.
Görüntülerde bir kadının Filistin'i destekleyen kıyafet giydikleri için yanında duran aileye saldırdığı görülüyor. Kadın elindeki sıcak kahveyi ailenin üzerine fırlatıp, vurmaya çalıştıktan sonra sözlü tartışmaya devam ediyor. Olayın sonunda kadın telefonuna bakarak mekandan ayrılıyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti - Son Dakika
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