ABD'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti - Son Dakika
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Dünya

ABD'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti

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ABD'de bir kadının Filistin'i destekleyen kıyafet giydikleri için yanında duran aileye saldırdığı anlar gündem oldu. Görüntülerde kadının tartışma esnasında sıcak kahveyi ailenin üzerine fırlattığı ve vurmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kısa sürede çok sayıda paylaşılan videoya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

18.11.2024 09:55
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İsrail'in Filistin karşısındaki saldırılarına dünyadan tepki yağarken, İsrail yanlılarının yaptıkları da tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak ABD'de yaşanan Filistin karşıtı bir kadının yaptığı hareket gündem oldu. Kadının bir kahve zincirinde yaptıkları cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, izleyenlerin tepkisini çekti.

SICAK KAHVEYİ FIRLATTI

Görüntülerde bir kadının Filistin'i destekleyen kıyafet giydikleri için yanında duran aileye saldırdığı görülüyor. Kadın elindeki sıcak kahveyi ailenin üzerine fırlatıp, vurmaya çalıştıktan sonra sözlü tartışmaya devam ediyor. Olayın sonunda kadın telefonuna bakarak mekandan ayrılıyor.

ABD\'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Salim Boz:
    Yikilacaksin iTrail çok yakın!!! 25 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    show Zamanı 1 3 Yanıtla
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