ABD\'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var

Fk:

abd değil pkk yapıyor bunları esat suriyeden kactı abd, de giderse pkk nerde kalacak kime sığınacak pkk tamamıyla şuanda and nin kamplarında kalıyor güvenlik alanlarında kalıyor yane pkk abd ordan gitmesini istemiyor abd, de gitmek istemiyor beraber bu eylemi yapiyorlar pkk ve abd kendi vatandaşına suikast düzenliyor acımadan bu kadar basit