ABD'de dün New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken daha olayın detayları ortaya çıkmadan ülkeden bir korkunç haber daha geldi.
New York Queens'te Amazura adlı bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Vurulanlardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edilirken polis ekipleri olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.
Öte yandan gece kulübünü kana bulayan saldırganların olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü. Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var - Son Dakika
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