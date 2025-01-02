ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var - Son Dakika
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Dünya

ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var

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15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırının ardından ABD'de bir kan donduran gelişme daha yaşandı. New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az 11 kişi yaralanırken saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade ediliyor.

02.01.2025 08:30
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ABD'de dün New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken daha olayın detayları ortaya çıkmadan ülkeden bir korkunç haber daha geldi.

GECE KULÜBÜ KANA BULANDI

New York Queens'te Amazura adlı bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Vurulanlardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edilirken polis ekipleri olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.

ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var

SALDIRGANLAR KAÇTI

Öte yandan gece kulübünü kana bulayan saldırganların olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var

ABD YENİ YILA SALDIRIYLA GİRDİ

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü. Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

ABD\'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var

New York, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • İhsan Kıraç:
    abd oyun yapıyor Suriyelilerin deaş var diyecek bahaneler yapıyor 82 4 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Amerika ya biyeri işgal için neden oluşturuyor yada biyerde kalmak için. 63 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    ABD de olunca bizi ilgilendirir, Afrika'da olunca haber değeri yok 41 3 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Tanri korusun kardeslerimi 21 19 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Filistin, Suriye, ırak, yemen, Lübnan, Libya, Türkiye, vb. Ülkerelerdeki Masum insanların Ahıı olmasın? 30 10 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    yeni yerlere vurmak için ön hazırlık 25 3 Yanıtla
  • Fk:
    abd değil pkk yapıyor bunları esat suriyeden kactı abd, de giderse pkk nerde kalacak kime sığınacak pkk tamamıyla şuanda and nin kamplarında kalıyor güvenlik alanlarında kalıyor yane pkk abd ordan gitmesini istemiyor abd, de gitmek istemiyor beraber bu eylemi yapiyorlar pkk ve abd kendi vatandaşına suikast düzenliyor acımadan bu kadar basit 15 7 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    11 eylülü gözünü kırpmadan gerçekleştiren ABD, niye böyle eylemler yapmasın? 15 1 Yanıtla
  • Engin Özaslan:
    hic deasi amerikan uslerine saldirdigini devriye araclarina saldirdigini pusu yada tuzak kurdugunu duymadik ayrica orta doguda ne kadar sozde islami orgut varsa hep yine muslumanlarla catisiyo bu kadar kotu bi oyun amerika bir hic ugruna yine kendi vatandaslarini hedef aliyo bu senaryo bayatladi 7 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    kendılerı yapıyor kendılerıne...sonra bahaneyle ısgal edıyor ulkelerı 5 4 Yanıtla
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