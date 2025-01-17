ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı - Son Dakika
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Dünya

ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Moss Landing Enerji Santrali'nde büyük bir yangın çıktı. Zehirli dumanların çevreye yayılması sonucu binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Depolanan bataryaların yüzde 40'ı yanarken, yetkililer bataryaların kendi kendine yanıp sönmesini bekliyor.

17.01.2025 16:13  Güncelleme: 16:19
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan dünyanın en büyük elektrik santrallerinden Moss Landing Enerji Santrali'nde yangın çıktı. Çevreye yayılan zehirli duman nedeniyle binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

San Francisco'ya 210 kilometre uzaklıktaki tesiste Perşembe günü başlayan yangında, depolanan bataryaların yüzde 40'ı yandı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Monterey Bölgesi sözcüsü Nicholas Pasculli, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın can güvenliği için tahliye emrine uymaları hayati önem taşıyor. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye ekiplerimizin yönlendirmelerini dikkate almalarını rica ediyoruz" dedi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hazır bekliyor ancak bataryaların özel yapısı nedeniyle su kullanılamıyor. Yetkililerin açıklamasına göre, bataryaların kendi kendine yanıp sönmesi bekleniyor.

Bölgedeki eğitim kurumları Cuma günü için tatil edilirken, 12 kilometre uzaklıktaki Santa Cruz sakinlerinden pencerelerini kapalı tutmaları ve klimalarını kapatmaları istendi.

Tesisin işletmecisi Vistra Corp'tan yapılan yazılı açıklamada, "Önceliğimiz halkın ve çalışanlarımızın güvenliği. Acil durum ekiplerinin özverili çalışmaları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturmanın yangın söndükten sonra başlayacağı bildirildi. Aynı tesiste 2021 ve 2022 yıllarında da benzer olaylar yaşanmıştı.

ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
ABD\'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı

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Son Dakika Dünya ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Apple User:
    Cebrail , mikail, İsrafil ve Azrail hepsi birlikte Amerika’da hesap görüyor ALLAHIM Büyüklüğünden şüphe eden kadirdir . 281 5 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Allah'ım sen ne büyüksün! 120 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Yüce Allah’ım abd nin Tüm dünyadaki mazlumlara yaptığı zulümlerin hesabını en ağır şekilde sorsun inşallah 94 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesinin yangınını gorseydiniz buna kıvılcım derdiniz 50 20 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    Trump saldırmak için bahane üretiyor,işin sonu nereye varacak göreceğiz 45 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ahaaa. Allah belalarını verdiceler gelir şimdi. bizde dah buyuk felaketler oluyor ama onu üstümüze almiyoruz 29 19 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çin abd yok ediyor 40 2 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    etme bulma dünyası o mazlumların ahı yerde kalmasın inşallah daha beter olun 34 1 Yanıtla
  • ahmet demir:
    beter olun alma mazlumun ahını mutlaka çıkar 20 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    tek sorun ölen olmaması mal yansa ne olcak...40 bın fılıstınlı olmus 2 0 Yanıtla
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