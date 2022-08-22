Youtuber, terk edilmiş kilisesinin içinde çekim yaparken ceset buldu

ABD'de uzun süredir terk edilmiş Wisconsin Kilisesi'nde çekim yapan youtuber gözlerine inanamadı. Bir adamın kısmen iskelet kalıntılarına rastlayınca dehşete düştü.

CESETE RASTLADI

Kameraman Matthew Nunez kilisenin çatısından içeri girerek yatak odası gibi görünen bir yerde cesede rastladığını söyledi. Nunez, ceset için bir erkek gibi görünen vücudun üzerinde büyük kışlık ceket ve üzerinde gömlek olduğunu belirtti. Ardından ayaklarının ve sol elinin de iskelet olduğunu ifadelerine ekledi.

POLİSLER KİLİSEYE GİRDİ

Bunun üzerine polisler ceset olduğu iddia edilen kilisede araştırmaya yapmak içi harekete geçti. Daha sonra güvenli olmayan kiliseye polisler girdi. Kilisede cesete ait 5 adet yüzük adli tıp kurumuna gönderildi.