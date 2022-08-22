Youtuber, terk edilmiş kilisesinin içinde çekim yaparken ceset buldu - Son Dakika
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Youtuber, terk edilmiş kilisesinin içinde çekim yaparken ceset buldu

22.08.2022 15:57
Youtuber, terk edilmiş kilisesinin içinde çekim yaparken ceset buldu

ABD'de bulunan kiliseye bir youtuber çekim yapmak için gitti. Ama işler istediği gibi gitmedi. Kiliseye girdiği sırada erkek cesediyle karşılaşarak neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'de uzun süredir terk edilmiş Wisconsin Kilisesi'nde çekim yapan youtuber gözlerine inanamadı. Bir adamın kısmen iskelet kalıntılarına rastlayınca dehşete düştü.

CESETE RASTLADI

Kameraman Matthew Nunez kilisenin çatısından içeri girerek yatak odası gibi görünen bir yerde cesede rastladığını söyledi. Nunez, ceset için bir erkek gibi görünen vücudun üzerinde büyük kışlık ceket ve üzerinde gömlek olduğunu belirtti. Ardından ayaklarının ve sol elinin de iskelet olduğunu ifadelerine ekledi.

Youtuber, terk edilmiş kilisesinin içinde çekim yaparken ceset buldu

POLİSLER KİLİSEYE GİRDİ

Bunun üzerine polisler ceset olduğu iddia edilen kilisede araştırmaya yapmak içi harekete geçti. Daha sonra güvenli olmayan kiliseye polisler girdi. Kilisede cesete ait 5 adet yüzük adli tıp kurumuna gönderildi.

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