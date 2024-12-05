ABD\'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

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ABD'de California eyaletinin kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen deprem sonrasında ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi'nden tsunami uyarısı yapıldı.

5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi. Tsunami uyarısı sonrasında sahil bölgelerinde ikamet edenler iç bölgelere doğru kaçmaya başladı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Öte yandan, deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde bulunan havuzun yer aldığı görüntülerde havuz içindeki suların adeta bir beşik gibi sallandığı görüldü.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi, ilk uyarısından bir süre sonra tsunami uyarısını kaldırdığını duyurdu. San Francisco ve depremin en çok hissedildiği bölgelerden Eureka'daki durumu değerlendiren yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bildirilmediğini belirtti.