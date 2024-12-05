ABD'de California eyaletinin kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen deprem sonrasında ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi'nden tsunami uyarısı yapıldı.
Yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi. Tsunami uyarısı sonrasında sahil bölgelerinde ikamet edenler iç bölgelere doğru kaçmaya başladı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Öte yandan, deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde bulunan havuzun yer aldığı görüntülerde havuz içindeki suların adeta bir beşik gibi sallandığı görüldü.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi, ilk uyarısından bir süre sonra tsunami uyarısını kaldırdığını duyurdu. San Francisco ve depremin en çok hissedildiği bölgelerden Eureka'daki durumu değerlendiren yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bildirilmediğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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