ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

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ABD'nin California eyaletinin kuzey sahillerinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında en az 5 milyon kişiyi etkileyecek bir tsunami uyarısı yapıldı. Uyarının ardından sahil bölgelerinde yaşayanlar, iç kesimlere kaçmaya başladı ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.

05.12.2024 23:05  Güncelleme: 23:17
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ABD'de California eyaletinin kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen deprem sonrasında ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi'nden tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi. Tsunami uyarısı sonrasında sahil bölgelerinde ikamet edenler iç bölgelere doğru kaçmaya başladı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Öte yandan, deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde bulunan havuzun yer aldığı görüntülerde havuz içindeki suların adeta bir beşik gibi sallandığı görüldü.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi, ilk uyarısından bir süre sonra tsunami uyarısını kaldırdığını duyurdu. San Francisco ve depremin en çok hissedildiği bölgelerden Eureka'daki durumu değerlendiren yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bildirilmediğini belirtti.

ABD\'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

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Son Dakika Dünya ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • altan eroglu:
    ALLAH KADIRDİR BUNCA MAZLUMUN GÒZYAŞİ İNŞALLAH OKYANUSUN ALTINDA KALİR. 111 21 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    allah yardımcıları olsun 19 100 Yanıtla
  • Aslı A:
    Filistin halkının üstüne acımadan bomba yağdırırken onlar kaçmıyor bunlar deprem oldu neredeyse ülkesini terk edecekler korkaklar nasıl can tatlıymış dimi 104 11 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    abi niye beddua ediyorsunuz. kafaniz bu kadar mi orumceklesti. 29 82 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Beter olun şeytanın çocukları 86 17 Yanıtla
  • Alucralı:
    Allah daha beter etsin inşallah 82 14 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    Allah belinizi doğrultmasın 75 14 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Beter olurlar nşallah 71 2 Yanıtla
  • Ademdeger:
    Allah daha beterini versin kahr ol Amerika 29 1 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    ins gazzede öldürdükleri kisi sayısı kadar ölu olur 8 1 Yanıtla
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