ABD'de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı - Son Dakika
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ABD'de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı

22.02.2021 15:44

ABD'nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı'ndaki bir 158 kilo ağırlığındaki timsahın midesinden ayakkabı çıktı.

ABD'nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı'ndaki bir 158 kilo ağırlığındaki timsahın midesinden ayakkabı çıktı.

ABD'nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı'ndaki bir 158 kilo ağırlığındaki timsahın geçtiğimiz Aralık ayında hayvanat bahçesine gelen bir tursitin ayakkabısını yuttu. İki ayın ardından 'Anuket' adlı timsah ameliyata alındı. Zooloji parkı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ekip üyelerimiz Anuket'in ayakkabıyı yuttuğunu, tekrar çıkardığını ve biz onu geri alamadan tekrar yuttuğunu gözlemledik" dedi.

BİRDEN FAZLA YÖNTEM DENENDİ

Yetkililer, yaklaşık 158 kilo ağırlığındaki ve 3.2 metre uzunluğundaki Anuket adlı timsahın midesindeki ayakkabıyı bir den fazla yöntemin ardından başarıyla çıkarabildiği ifade edildi.  "Timsahlar, yiyecek olup olmadığını görmek için bir öğeyi ısırıp test ederek çevrelerini keşfederler ve yiyeceklerini bütün olarak yutar" diyen yetkililer, "Ayakkabıyı geri çıkaracağını umarak bekledik ve Anuket'i izledik" diye konuştu. Anuket adlı timsahın parka geri götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı - Son Dakika


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