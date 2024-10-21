ABD'de Gizli Belgelerin Sızdırılması Soruşturuluyor - Son Dakika
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Dünya

ABD'de Gizli Belgelerin Sızdırılması Soruşturuluyor

Mike Johnson, İsrail'in İran'a saldırı planlarıyla ilgili belgelerin sızdırılması olayını doğruladı.

21.10.2024 11:03
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(ANKARA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD'nin İsrail'in İran'a saldırı planlarına ilişkin Amerikan değerlendirmesini açıklayan gizli belgelerin sızdırılması olayının soruşturulduğunu doğruladı.

Geçen hafta internette yayınlandığı bildirilen belgelerde, İsrail'in 1 Ekim'de İran'ın füze saldırısına karşılık vermek üzere askeri varlıklarını harekete geçirdiğini gösteren uydu görüntülerinin yer aldığı söyleniyor.

İsrail haftalardır İran'ın son füze saldırısına nasıl ve ne zaman karşılık vereceğine karar vermeye çalışırken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bunun "ölümcül, kesin ve şaşırtıcı" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Sızan belgeler "çok gizli" olarak işaretlenmiş

İsrail'in İran'a ne zaman ve nasıl saldıracağı konusu haftalardır gündemde yerini korurken; ABD'nin CBS kanalının haberine göre, "çok gizli" olarak işaretlenen belgeler ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan oluşan Beş Göz istihbarat ittifakı içinde paylaşılabilir nitelikteydi. 2 belgenin ABD Ulusal Jeo-uzamsal İstihbarat Ajansı ve Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) ait olduğu ve cuma günü İran'a bağlı bir sosyal medya hesabında yayınlandığı bildirildi.

2 belgenin 15-16 Ekim tarihlerinde elde edilen uydu bilgilerine dayandığı görülüyor. Buna göre ilk belgede, balistik ve havadan karaya füze kullanımını tarif edilirken, ikinci belgede, İsrail'in insansız hava aracı hareketleri ele alınıyor.

Mike Johnson: "Sızıntı, çok endişe verici"

ABD Kongresi'nin en yüksek rütbeli üyesi Johnson, dün ABD'nin CNN kanalına verdiği röportajda, "sızıntının çok endişe verici olduğunu" söyledi. Johnson, "Ortada ciddi iddialar var, bir soruşturma yürütülüyor ve birkaç saat içinde bu konuda bir brifing alacağım" dedi.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada da belgelerle ilgili haberlerden haberdar oldukları belirtildi. Fakat ilgili ABD kurumları ve İsrail hükümeti sızıntı hakkında kamuoyu önünde yorum yapmadı.

ABD'nin yakın müttefiki İsrail'e casusluk yaptığını bir kez daha teyit eden belgelerin sızıntısını ilk olarak CNN ve Axios duyurmuştu.

"Sızıntı, misillemenin boyutlarını ortaya çıkarma ve sekteye uğratma girişimi olabilir"

Eski bir Amerikan istihbarat yetkilisi, izinsiz olarak yayınlanan bu belgenin muhtemelen planlanan misillemenin boyutlarını ortaya çıkarma ve onu sekteye uğratma girişimi olduğunu söyledi.

Belgelerin bir ABD ajanı tarafından kasıtlı olarak mı sızdırıldığının yoksa muhtemelen bilgisayar korsanlığı yoluyla mı çalındığının araştırıldığı söylendi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Mike Johnson, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Gizli Belgelerin Sızdırılması Soruşturuluyor - Son Dakika

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