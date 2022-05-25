ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

25.05.2022 07:48
ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın bir ilkokula düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 18'i çocuk ve 2'si öğretmen olmak üzere 20'ye yükseldi. Ramos, saldırı sonrasında okula intikal eden polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken 18 yaşındaki zanlının okula gitmeden önce de büyükannesini vurarak öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedildi.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
İlkokulu kana bulayan saldırgan Salvador Ramos.

OKULA GİTMEDEN BÜYÜKANNESİNİ DE ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı. Öte yandan Ramos'un 20 kişiyi öldürdüğü kanlı saldırı öncesinde de büyükannesini vurarak öldürdüğü iddia edildi.

ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Ramos'un saldırı öncesi sosyal medyadan paylaştığı silah fotoğrafları.

TEKSAS TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL OKUL SALDIRISI

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor. Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu'nda öldürülen 18 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

BIDEN, AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkan Joe Biden'in Asya gezisi dönüşü uçağında sürekli bilgilendirildiği, başkente ulaştığında Beyaz Saray'dan saldırı hakkında açıklama yapacağı öğrenildi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bilgilendirildiği ve Beyaz Saray'daki bayrakların yarıya indirildiği bildirildi.

Ülkedeki en büyük silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği'nin (NRA) hafta sonu düzenleyeceği yıllık kongrede konuşma yapacağı kaydedilen Teksas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ise Twitter'dan "Bugün karanlık bir gün" paylaşımı yaptı. Cruz, paylaşımında silah satışı ve şiddet konusunda politika değişikliğiyle ilgili görüş belirtmedi.

ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

ÖĞRETMEN SENDİKALARINDAN TEPKİ

Ulusal Eğitim Derneği, Teksas Eyaleti Öğretmenler Derneği ile yaptığı ortak açıklamada, "Devlet okullarımız öğrenciler ve eğitimciler için en güvenli yerlerden biri olmalıdır. Siyasilerin nihayet sorumluluk alıp silah güvenliği sorununu çözmesi için daha ne kadar kitlesel saldırı yapılması gerekiyor?" dedi.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten de saldırıya tepki göstererek, "Yalnızca bu ülkede ebeveynler çocuklarının okulda güvende olacağından emin değiller." ifadesini kullandı. CNN'e göre, ülkede yılbaşından bu yana son saldırı hariç eğitim kurumlarında yaşanan 38 silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

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ABD Başkanı Biden'dan, Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması ABD Başkanı Biden'dan, Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı. ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.

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Son Dakika Dünya ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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