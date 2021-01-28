ABD'de Kongre binası yakınlarında silahlı bir kişi gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binası yakınlarında silahlı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yakınlarında silahlı bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. ABD medyası, silahlı kişinin 71 yaşında olduğunu ve Rayburn House Ofis Binası'nın önünde park halindeki bir araçtayken gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin ismi ve ne planladığının henüz tespit edilemediği bildirildi.