ABD'de okuluna katliam mesajı atan 10 yaşındaki çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'de okuluna katliam mesajı atan 10 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

30.05.2022 09:53
ABD'de okuluna katliam mesajı atan 10 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'nde öğrenci olan 10 yaşındaki Daniel Marquez isimli çocuk, ilkokuluna toplu katliam mesajı göndermesinin ardından gözaltına alındı.

Florida'da yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk okuluna 'binayı havaya uçurmakla' tehdit eden bir mesaj gönderdi. Mesajı gören yetkililer polise haber verince Daniel isimli çocuk gözaltına alındı. Yaşanan olayın Teksas katliamından sadece 5 gün sonra olması ise dikkat çekti.

TEKSAS KATLİAMINDA 21 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un düzenlediği silahlı saldırıyla adeta kan gölüne döndü. Evde büyükannesini öldürdükten sonra silahını alarak okula giden Ramos, burada 19'u öğrenci 2'si öğretmen olmak üzere 21 kişiyi katletti.

ABD'de okuluna katliam mesajı atan 10 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI KAN DONDURMUŞTU

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı. Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına "Seni etiketlediğim için minnettar ol" yazdı.

ABD'de okuluna katliam mesajı atan 10 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

"SANA SÖYLEMEK İSTEDİĞİM KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR"

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu. Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı. Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. Saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı "Havayı çıkarıyorum" oldu.

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