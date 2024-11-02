Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı - Son Dakika
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Dünya

Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı

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ABD'de seçime günler kala ortalığı karıştıracak bir gelişme yaşandı. Pedofili'den hüküm giyen milyarder Jeffrey Epstein'in Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde aralarında geçen konuşmaları anlattığı ses kasedi sızdırıldı. Konuşmalarda Trump'ın reşit olmayan kızlarla çekildiği uygunsuz fotoğraflardan bahsedildiği ortaya çıktı.

02.11.2024 13:55  Güncelleme: 14:07
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ABD'de başkanlık seçimi 5 Kasım'da yapılacak. Beyaz Saray'ın kapılarını aralayacak isimin seçileceği seçim öncesi, skandal niteliğinde bir olay gerçekleşti. Tekrar başkanlığa aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir ses kasedi sızdırıldı.

Michael Wolff isimli bir gazeteci, pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in kendisiyle Donald Trump'ın başkanlık döneminde ekibinin içindeki çatışmaları konuştuğu bir ses kaydını yayınladı.

Epstein adası soruşturmasında Donald Trump'ın da adaya birçok kez seyahat ettiği tespit edilmiş ve reşit olmayan kızlarla yakınlık kurduğu iddia edilmişti.

KİMSENİN BİLMEDİKLERİNİ BİLİYOR

2017 yılına ait olduğu belirlenen kayıtlarda, özel adasında reşit olmayan çocukları istismar eden ve çocukları ünlü isimlere pazarladığı ortaya çıkan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, Trump ile olan dostluğu sayesinde öğrendiği gizli bilgileri anlatıyor. Kayıtlarda sapık iş adamı, Beyaz Saray ekibi ve Trump'ın ilişkileri hakkında konuşuyor.

Gazeteci Wolff, Epstein'in bu gizli bilgileri Donald Trump ile olan "yakın" arkadaşlığı sayesinde bizzat ondan aldığını öne sürdü.

ABD'de ortalık karıştı! Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı

100 SAATLİK KAYIT İDDİASI

Gazeteci Wolff'un gizlice kaydettiği konuşmalarda Epstein, Wolff'a "Adamları birbirleriyle kavga ediyor ve sonra Trump onlara kızıp halkı zehirliyor" diyor.

Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Steve Bannon için Trump'ın birçok kişiye, "Pisliğin teki" dediğini söyleyen Epstein, Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Priebus için Trump'ın, "İşini iyi yapmıyor" dediğini, Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Kellyanne için ise "Çenesi düşük" dediğini aktarıyor.

Wolff, Epstein'ın Trump Beyaz Sarayı'nın iç işleyişi ve Donald Trump ile uzun süredir devam eden derin ilişkisi hakkında konuştuğu yaklaşık 100 saatlik kayıtlara sahip olduğunu söyledi.

ABD'de ortalık karıştı! Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı

REŞİT OLMAYAN KIZLARLA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile birlikte düzinelerce reşit olmayan kızı kurban eden Epstein, gazeteciye Trump'ın "üstsüz genç kadınlarla" çevrili olduğu "90'ların sonlarında" çekilmiş fotoğraflarını da gösterdi.

Fotoğrafları anlatan Wolff, reşit olmadıkları belli olan genç kızların Trump'ın kucağında oturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Özellikle hatırladığım bir fotoğraf var. Trump'ın pantolonunun önünde belirgin bir leke var ve kızlar ona işaret ederek gülüyorlar."

"TRUMP'TAN KORKUYORDU"

Wolff, FBI'ın 2019'da evine baskın düzenlediğinde fotoğrafları Epstein'ın kasasında bulduğunu iddia etti, ancak görüntüleri kamuoyuyla hiçbir zaman paylaşmadı. Wolff, Epstein'ın Trump'tan korktuğunu ve onun "her şeyi yapabileceğine" inandığını söyledi.

TRUMP'IN EKİBİ İDDİALARI REDDETTİ

Trump'ın ekibi, The Daily Beast'e yaptığı açıklamada Wolff'un iddialarını reddetti.

Bir sözcü yaptığı açıklamada, "Michael Wolff, kurgu kitapları satmak için düzenli olarak yalanlar uyduran rezil bir yazardır çünkü açıkça hiçbir ahlakı veya etiği yoktur" dedi.

Ekip gazeteci hakkında, "Kamala Harris adına açıkça seçimlere müdahale etme çabasıyla seçimden günler öncesine kadar saçma sapan iftiralar attı. Dikkat çekmek için yalan söylemeye başvuran başarısız bir gazeteci." yorumunu yaptı.

Sapık milyarder Epstein\'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı

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Son Dakika Dünya Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf Fofana:
    İblis opss evledii bunlar 2 1 Yanıtla
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