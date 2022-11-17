ABD'de siyahi adam, 'Şu kuşa bak' deyip polislerin elinden kaçtı

ABD'de polis ekiplerinin durdurduğu siyahi adamın kurtulma anı sosyal medyada defalarca tıklandı. Videoda polislerin siyahi adamı durdurup sorguya çektiği görüldü.

"ŞU KUŞA BAK" DEYİP KAÇTI

Polislere kendisini anlatmaya çalışan adam kurtulamayacağını anlayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Adam, "Şu kuşa bak" diyerek polislerin dikkatini dağıtıp hızla olay yerinden kaçtı.

TIKLANMA REKORLARI KIRDI

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.