ABD'de siyahi adam, "Şu kuşa bak" deyip polislerin elinden kaçtı - Son Dakika
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ABD'de siyahi adam, "Şu kuşa bak" deyip polislerin elinden kaçtı

17.11.2022 20:46
ABD'de siyahi adam, "Şu kuşa bak" deyip polislerin elinden kaçtı

ABD'de polis ekipleri tarafından sokakta sorguya çekilen siyahi adamın kurtulma yöntemi pes dedirtti. Polislerin dikkatini, "Şu kuşa bak" diyerek dağıtan adam olay yerinden kaçmayı başardı.

ABD'de polis ekiplerinin durdurduğu siyahi adamın kurtulma anı sosyal medyada defalarca tıklandı. Videoda polislerin siyahi adamı durdurup sorguya çektiği görüldü.

"ŞU KUŞA BAK" DEYİP KAÇTI

Polislere kendisini anlatmaya çalışan adam kurtulamayacağını anlayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Adam, "Şu kuşa bak" diyerek polislerin dikkatini dağıtıp hızla olay yerinden kaçtı.

ABD'de siyahi adam, 'Şu kuşa bak' deyip polislerin elinden kaçtı

TIKLANMA REKORLARI KIRDI

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

ABD'de siyahi adam, 'Şu kuşa bak' deyip polislerin elinden kaçtı
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SON DAKİKA: ABD'de siyahi adam, "Şu kuşa bak" deyip polislerin elinden kaçtı - Son Dakika
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