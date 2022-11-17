ABD'de polis ekiplerinin durdurduğu siyahi adamın kurtulma anı sosyal medyada defalarca tıklandı. Videoda polislerin siyahi adamı durdurup sorguya çektiği görüldü.
Polislere kendisini anlatmaya çalışan adam kurtulamayacağını anlayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Adam, "Şu kuşa bak" diyerek polislerin dikkatini dağıtıp hızla olay yerinden kaçtı.
O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de siyahi adam, 'Şu kuşa bak' deyip polislerin elinden kaçtı - Son Dakika