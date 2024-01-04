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ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı - Son Dakika
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ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı

ABD'de bir davada çok sayıda sabıka kaydı bulunan Deobra Redden isimli mahkum, hapis cezasının ertelenmesini reddeden hakime saldırdı. O anlar kameralara da yansıdı.

04.01.2024 - 09:38,  Güncelleme: 09:42
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ABD'de çok sayıda sabıka kaydı bulunan Deobra Redden, hapis cezasının ertelenmesini reddeden hakime saldırdı. Saniyeler içerisinde gerçekleşen olay anbean kayıt altına alındı.

BİR ANDA ÜZERİNE ATLADI

ABD'nin Las Vegas kentinde, kabarık bir sabıka geçmişi olan ve cezaevinde tutuklu bulunan bir mahkum, mahkemede avukatının hapis cezasının ertelenmesi yönündeki talebini reddetmesinin ardından hakime saldırdı. Salondakiler saldırganı tutmaya çalışırken yaşananlar kameralara da yansıdı.

ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı

HAKİM KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Mahkeme memurlarının elinden kutulup yargıcın peşinden koşmaya devam eden Deobra Redden'in o anları ise kameralara yansıdı. Kaynaklar, hakimin hafif bir kafa travması geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Çatışmada bir polis memuru da yaralandı. Saldırgan ise yeniden yargılanmak üzere hapishaneye gönderildi.

ABD\'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
YORUMLAR (2)
  • salihb: Adam hapisten çıkmak istemediği için böyle bir yola başvurmuş herhalde Yanıtla 24 1
  • Serkan Basar: yeni yılın salak adayı :) Yanıtla 14 0

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SON DAKİKA: ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı - Son Dakika
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