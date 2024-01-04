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ABD'de Denetimli Serbestlik Reddedilen Zanlı Hakime Saldırdı - Son Dakika
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ABD'de Denetimli Serbestlik Reddedilen Zanlı Hakime Saldırdı

ABD'de şartlı tahliye talebi reddedilen suçlu hakime saldırdı. Saldırganın sanık koltuğundan hakimin üzerine uçtuğu anlar ise kameralara yansıdı.

ABD\'de Denetimli Serbestlik Reddedilen Zanlı Hakime Saldırdı
04.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:18
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ABD'nin Las Vegas eyaletindeki bir mahkeme salonunda, denetimli serbestliği reddedilen zanlı hakime saldırdı. Sanık koltuğundan hakimin üzerine atladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Mahkeme tarafından 3 kez suçlu bulunan 30 yaşındaki Deobra Redden, kasten yaralama suçundan Clark County Bölge Mahkemsinde hakim karşısına çıktı. Redden'in avukatı Holthus'tan müvekkilini şartlı tahliyeye mahkum etmesini istedi.

Yargıç Mary Kay Holthus Deobra Redden'in şartlı tahliye talebini reddetti. Hakimin talebine sinirlenen Deobra Redden, aniden sanık koltuğundan hakimin üzerine atladı. Saldırdığı anlarda küfürler de savuran Deobra Redden'i güvenlik güçleri güçlükle etkisiz hale getirdi.

Mahkeme memurlarının elinden kutulup yargıcın peşinden koşmaya devam eden Deobra Redden'in o anları ise kameralara yansıdı. Kaynaklar, Holthus'un hafif bir kafa travması geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Çatışmada bir polis memuru da yaralandı. Saldırgan ise yine yargılanmak üzere hapishaneye gönderildi.

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