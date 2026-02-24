ABD'de Şiddetli Kar Yağışı Uçuşları İptal Ettirdi - Son Dakika
ABD'de Şiddetli Kar Yağışı Uçuşları İptal Ettirdi

24.02.2026 10:00
ABD'de rekor kar yağışı nedeniyle 5 bin üzerinde uçuş iptal edildi; elektrik kesintileri yaşandı.

ABD'de rekor düzeyde kar yağışı nedeniyle 5 binin üzerinde uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin yaptığı açıklamalara göre; New York, New Jersey, Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde kar kalınlıkları yüksek seviyelere ulaştı. Rhode Island'da kar kalınlığı 96 santimetreye ulaşarak eyalet tarihinin en yüksek seviyesini görürken, New York'taki Central Park'ta ise 50 santimetreye yaklaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havacılık faaliyetlerinde aksamalar yaşandı. Uçuş takip verilerine göre, ülke genelinde 5 binden fazla uçuş iptal edildi. Özellikle New York ve Boston'daki havalimanlarında çok sayıda seferin yapılamadığı aktarıldı.

Kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle doğu yakasında 600 binden fazla ev ile iş yerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Ayrıca, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı bölgelerde acil durumlar haricinde araçla trafiğe çıkılmasına kısıtlama getirildi.

Kaynak: DHA

